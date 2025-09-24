Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Preocupación en Boca: se descompensó Antonio Barijho y tuvo que ser trasladado en ambulancia

El entrenador de las juveniles del Xeneize sufrió un problema de salud en el predio del club.

Por Marco D'arcangelo

Antonio Barijho con la camiseta de Boca.
© CapturaAntonio Barijho con la camiseta de Boca.

En el predio de Ezeiza, el Boca se enfrentaba a Newell’s por el Torneo de Reserva, y el encuentro fue retrasado debido a un problema de salud que sufrió Antonio Barijho, entrenador de la Séptima División del club, ya que se descompensó y tuvo que ser asistido de urgencia por una ambulancia.

Según pudo saber Bolavip, en la previa de este partido, Barijho comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se descompensó. Debido a esto, tuvo que ser trasladado por una ambulancia a un hospital, en el que ya se encuentra para que le realicen estudios para determinar qué causó el problema.

Por este problema de salud del entrenador de la Séptima División, el duelo contra la Lepra correspondiente a la fecha 11 del Torneo Proyección de Reserva se demoró 20 minutos y luego pudo desarrollarse en condiciones normales.

Desde 2019, Barijho se encuentra trabajando en las divisiones inferiores del club, al ser el director técnico de la séptima división. Este año, su equipo dio la nota al quedarse con el Superclásico ante River de manera categórica, al golearlo por 6 a 2.

El paso de Barijho por Boca

En su carrera como futbolista, Barijho tuvo dos pasos por el Xeneize. El primero, fue entre 1998 y 2002 tras llegar proveniente de Huracán. El segundo fue entre 2003 y 2004, aunque no tuvo mayor protagonismo dentro del campo de juego.

En total, disputó 89 partidos con la camiseta del elenco de la Ribera, en los que convirtió 40 goles y aportó 9 asistencias. Además, recibió 25 tarjetas amarillas, fue expulsado en 4 oportunidades y logró cuatro títulos a nivel local y otros cuatro internacionales.

Publicidad
Estudios para Miguel Ángel Russo: el DT de Boca pasará la noche en la clínica

ver también

Estudios para Miguel Ángel Russo: el DT de Boca pasará la noche en la clínica

Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”

ver también

Sonó para ser DT de Boca, dirigió en 7 países y confesó: “Es un orgullo, pero no soy candidato”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Diego Milito tiene una calle, propongo que el estadio de Racing debería llevar el nombre de Gustavo Costas"

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Michael Porter Jr. reveló que gasta casi 100 mil dólares al año en Uber
Polideportivo

Michael Porter Jr. reveló que gasta casi 100 mil dólares al año en Uber

Simeone calificó el hat-trick de Julián Álvarez y su importancia en el equipo tras la polémica
Fútbol europeo

Simeone calificó el hat-trick de Julián Álvarez y su importancia en el equipo tras la polémica

Julián Álvarez aclaró qué pasó en la polémica con el Cholo Simeone: "Fueron otras palabras"
Fútbol europeo

Julián Álvarez aclaró qué pasó en la polémica con el Cholo Simeone: "Fueron otras palabras"

Por qué no juega Sebastián Driussi hoy en River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025
River Plate

Por qué no juega Sebastián Driussi hoy en River vs. Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo