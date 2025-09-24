Preocupación en Boca: se descompensó Antonio Barijho y tuvo que ser trasladado en ambulancia

En el predio de Ezeiza, el Boca se enfrentaba a Newell’s por el Torneo de Reserva, y el encuentro fue retrasado debido a un problema de salud que sufrió Antonio Barijho, entrenador de la Séptima División del club, ya que se descompensó y tuvo que ser asistido de urgencia por una ambulancia.

Según pudo saber Bolavip, en la previa de este partido, Barijho comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y se descompensó. Debido a esto, tuvo que ser trasladado por una ambulancia a un hospital, en el que ya se encuentra para que le realicen estudios para determinar qué causó el problema.

Por este problema de salud del entrenador de la Séptima División, el duelo contra la Lepra correspondiente a la fecha 11 del Torneo Proyección de Reserva se demoró 20 minutos y luego pudo desarrollarse en condiciones normales.

Desde 2019, Barijho se encuentra trabajando en las divisiones inferiores del club, al ser el director técnico de la séptima división. Este año, su equipo dio la nota al quedarse con el Superclásico ante River de manera categórica, al golearlo por 6 a 2.

El paso de Barijho por Boca

En su carrera como futbolista, Barijho tuvo dos pasos por el Xeneize. El primero, fue entre 1998 y 2002 tras llegar proveniente de Huracán. El segundo fue entre 2003 y 2004, aunque no tuvo mayor protagonismo dentro del campo de juego.

En total, disputó 89 partidos con la camiseta del elenco de la Ribera, en los que convirtió 40 goles y aportó 9 asistencias. Además, recibió 25 tarjetas amarillas, fue expulsado en 4 oportunidades y logró cuatro títulos a nivel local y otros cuatro internacionales.

