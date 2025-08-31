Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La alarmante frase de Agustín Marchesín tras salir lesionado en Aldosivi vs. Boca: “Me rompí”

El arquero no envió un panorama alentador mientras se retiraba del José María Minella y la preocupación en el Xeneize crece.

Por Bruno Carbajo

Agustín Marchesín salió lesionado en la victoria de Boca en Mar del Plata.
Agustín Marchesín salió lesionado en la victoria de Boca en Mar del Plata.

A pesar de la victoria sobre Aldosivi, la tarde en Mar del Plata no alcanzó a ser redonda para Boca. Cuando todo marchaba viento a favor, sobre el final del encuentro llegó el baldazo de agua fría: faltando cuatro minutos, Agustín Marchesín encendió las alarmas al pedir el cambio por una supuesta molestia en la pierna izquierda. Y como si fuera poco, la preocupación creció instantes más tarde.

Consumado el encuentro, el arquero Xeneize se dirigió inmediatamente al vestuario del José María Minella, caminando con cierta dificultad y un rostro que emanaba cierta intranquilidad, según se percibe en un video del periodista Ezequiel Sosa. Un combo al que el propio Marchesín le agregó un pronóstico desalentador. “Me rompí“, habría soltado el guardameta por los pasillos del estadio.

Tweet placeholder

El infortunio se dio a los 45 minutos del segundo tiempo. Presionado por Facundo De la Vega, Marchesín intentó dejarlo en el camino y salir jugando limpiamente con Juan Barinaga, pero la secuencia le terminó ocasionando la molestia a la altura de su gemelo. Tras ser atendido, se retiró caminando y terminó viendo el partido de pie, aunque con gestos de dolor. Fue reemplazado por Leandro Brey, quien no interactúo con la pelota durante los escasos minutos en cancha.

Ahora, será cuestión de aguardar por un parte médico oficial. Posiblemente el experimentado arquero sea sometido a estudios una vez el plantel regrese de Mar del Plata. Las dificultades que presentó para caminar y su propia explicación de la jugada no se presentan como un augurio positivo. Aunque tiene una a su favor: tendrá el parate por Eliminatorias para ganar tiempo de recuperación. Boca volverá al ruedo el 14 de septiembre, ante Rosario Central, y el reloj ya empezó a correr para Marchesín.

Confirmado: otro jugador de la Selección Argentina se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid de Diego Simeone

ver también

Confirmado: otro jugador de la Selección Argentina se convirtió en refuerzo del Atlético de Madrid de Diego Simeone

Es una de las figuras de Boca, pero los hinchas no le perdonaron su mal partido ante Aldosivi: “Se piensa que es Harry Kane”

ver también

Es una de las figuras de Boca, pero los hinchas no le perdonaron su mal partido ante Aldosivi: “Se piensa que es Harry Kane”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
La llamativa decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Aldosivi
Boca Juniors

La llamativa decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Aldosivi

Russo confesó que se quedó con las ganas de poner a Braida: "No encontré el momento"
Boca Juniors

Russo confesó que se quedó con las ganas de poner a Braida: "No encontré el momento"

La cruda confesión de Paredes sobre el último partido de Messi en Argentina
Selección Argentina

La cruda confesión de Paredes sobre el último partido de Messi en Argentina

Confirmado: Nicolás González se convirtió en refuerzo de Atlético de Madrid
Fútbol Internacional

Confirmado: Nicolás González se convirtió en refuerzo de Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo