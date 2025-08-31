La alarmante frase de Agustín Marchesín tras salir lesionado en Aldosivi vs. Boca: “Me rompí”

A pesar de la victoria sobre Aldosivi, la tarde en Mar del Plata no alcanzó a ser redonda para Boca. Cuando todo marchaba viento a favor, sobre el final del encuentro llegó el baldazo de agua fría: faltando cuatro minutos, Agustín Marchesín encendió las alarmas al pedir el cambio por una supuesta molestia en la pierna izquierda. Y como si fuera poco, la preocupación creció instantes más tarde.

Consumado el encuentro, el arquero Xeneize se dirigió inmediatamente al vestuario del José María Minella, caminando con cierta dificultad y un rostro que emanaba cierta intranquilidad, según se percibe en un video del periodista Ezequiel Sosa. Un combo al que el propio Marchesín le agregó un pronóstico desalentador. “Me rompí“, habría soltado el guardameta por los pasillos del estadio.

El infortunio se dio a los 45 minutos del segundo tiempo. Presionado por Facundo De la Vega, Marchesín intentó dejarlo en el camino y salir jugando limpiamente con Juan Barinaga, pero la secuencia le terminó ocasionando la molestia a la altura de su gemelo. Tras ser atendido, se retiró caminando y terminó viendo el partido de pie, aunque con gestos de dolor. Fue reemplazado por Leandro Brey, quien no interactúo con la pelota durante los escasos minutos en cancha.

Ahora, será cuestión de aguardar por un parte médico oficial. Posiblemente el experimentado arquero sea sometido a estudios una vez el plantel regrese de Mar del Plata. Las dificultades que presentó para caminar y su propia explicación de la jugada no se presentan como un augurio positivo. Aunque tiene una a su favor: tendrá el parate por Eliminatorias para ganar tiempo de recuperación. Boca volverá al ruedo el 14 de septiembre, ante Rosario Central, y el reloj ya empezó a correr para Marchesín.

