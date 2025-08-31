Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Clausura

Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

El Tiburón recibe a un equipo de Miguel Ángel Russo en alza por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional.

Por Julián Mazzara

Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!
© Aldosivi prensa / GettyAldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

En una Mar del Plata nublada y con lluvias en pleno fin de semana de la tormenta de Santa Rosa, Aldosivi recibe a Boca por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Xeneize dejó atrás la mala racha que atravesaba y consiguió hilvanar dos triunfos al hilo, además de sacar 7 de los últimos 9 puntos disputados en el campeonato local. Y va por la tercera victoria consecutiva esta tarde en el José María Minella.

El equipo local, en tanto, aún no ganó en el Clausura y se encuentra último en la Zona A, además de estar muy comprometido con el descenso. Bajo ese contexto, los marplatenses recibirán a Boca en un partido que se podrá sintonizar desde las 14:30 a través de ESPN Premium. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Publicidad

El mal momento de Aldosivi

Desde que comenzó el Torneo Clausura, los marplatenses no obtuvieron ninguna victoria. Hasta el momento suman tres empates y la misma cantidad de derrotas.

Los marginados de Boca

Miguel Ángel Russo dejó afuera del banco de suplentes a Javier García, Sergio Romero, Lucas Blondel, Ignacio Miramón, Agustín Martegani y Kevin Zenón.

¡ALDOSIVI CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Mariano Charlier definió que la formación del Tiburón esté conformada por Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino, Roberto Bochi; Matías García, Martín García, Tiago Serrago; y Tobías Cervera.

¡RUSSO CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Para enfrentar a Aldosivi, el DT de Boca dispuso que la formación está conformada por Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

¿Cómo llega Boca?

Después de 12 partidos sin triunfos, que se transformó en la racha adversa más grande en la historia de la institución, Boca logró derrotar a Independiente Rivadavia y también a Banfield. Ahora, los dirigidos por Miguel Ángel Russo buscarán su tercera victoria en fila.

Publicidad

La terna arbitral de Aldosivi vs. Boca

Sebastián Zunino será el árbitro del partido, y estará acompañado por las siguientes autoridades:

  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Gisella Trucco
Sebastián Zunino, el árbitro de Aldosivi vs. Boca. (Getty Images)

Sebastián Zunino, el árbitro de Aldosivi vs. Boca. (Getty Images)

Posible 11 de Aldosivi

Sin grandes dudas, Mariano Charlier dispondría del siguiente 11 para ser local de Boca: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera.

Posible formación de Boca

Con un cambio obligado por la lesión de Marco Pellegrino, Boca irá ante Aldosivi con este 11 elegido por Miguel Ángel Russo:  Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Qué canal pasa Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué canal pasa Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

¿Se juega Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura?
Fútbol Argentino

¿Se juega Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura?

Atentos Boca y River: cómo quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de San Lorenzo, Estudiantes, Argentinos y Vélez
Fútbol Argentino

Atentos Boca y River: cómo quedó la tabla anual del Torneo Clausura tras los partidos de San Lorenzo, Estudiantes, Argentinos y Vélez

Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”
Fútbol Internacional

Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo