Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

En una Mar del Plata nublada y con lluvias en pleno fin de semana de la tormenta de Santa Rosa, Aldosivi recibe a Boca por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Xeneize dejó atrás la mala racha que atravesaba y consiguió hilvanar dos triunfos al hilo, además de sacar 7 de los últimos 9 puntos disputados en el campeonato local. Y va por la tercera victoria consecutiva esta tarde en el José María Minella.

El equipo local, en tanto, aún no ganó en el Clausura y se encuentra último en la Zona A, además de estar muy comprometido con el descenso. Bajo ese contexto, los marplatenses recibirán a Boca en un partido que se podrá sintonizar desde las 14:30 a través de ESPN Premium. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.