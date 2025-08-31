Es una de las figuras de Boca, pero los hinchas no le perdonaron su mal partido ante Aldosivi: “Se piensa que es Harry Kane”

Boca continúa con la flechita para arriba. Por la séptima fecha del Torneo Clausura, el Xeneize venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata e hilvanó su tercera victoria consecutiva, para dejar aún más en el pasado los fantasmas de la racha negativa. Sin embargo, el rendimiento del equipo no habría dejado del todo satisfechos a los hinchas, quienes tuvieron en la mira a una de sus figuras.

Ante la ausencia de hinchas visitantes en el José María Minella, el público xeneize se expresó a través de redes sociales. Y así como celebraron los goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia, tampoco anduvieron con medias tintas para cuestionar a Miguel Merentiel. El uruguayo abandonó la cancha a los 22 minutos del segundo tiempo luego de no lograr aprovechar ciertos contraataques que podrían haber colaborado en el marcador.

“No es el más iluminado para dirigir ataques“, escribió el usuario @MrLeeLAS segundos después de que La Bestia comandara una ofensiva que terminó en los pies de Braian Aguirre definiendo en fuera de juego. Incluso, otros hinchas no solo se quedaron con el nivel del delantero en la ciudad costera. “Hace rato es de lo más flojo del equipo. Se tiene que sentar un rato en el banco“, sentenció @2delzinny.

