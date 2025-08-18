El video del festejo en el vestuario de Boca tras vencer a Independiente Rivadavia y cortar una racha de 12 partidos sin ganar

En el Estadio Malvinas Argentinas, el en marco de la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Boca goleó 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, y de esta manera no solo cortó una racha de 12 partidos sin ganar, sino que también se acomodó en la tabla anual pensando en las copas 2026.

Minutos después de este triunfo, la cuenta oficial del Xeneize publicó un video con la intimidad de los jugadores camino al vestuario, donde festejaron con euforia una victoria que llevó tranquilidad puertas adentro y que permitió sumar de a tres tras 120 días sin conseguirlo.

Dentro de estas celebraciones, uno de los más alegres fue Alan Velasco. El mediocampista de 23 años convirtió su primer gol con la camiseta de Boca e inmediatamente se emocionó hasta las lágrimas, en un gesto de desahogo por su inicio con el pie izquierdo en la institución.

Además, en los comentarios los hinchas del elenco de la Ribera apuntaron contra Edinson Cavani, debido a que el uruguayo no tuvo un buen partido, erró un gol con el arco en soledad en el primer tiempo, y luego le recriminó a Claudio Úbeda cuando lo reemplazó Milton Giménez en el segundo tiempo.

Con esta victoria ante la Lepra mendocina, el Xeneize llegó a los seis puntos en el Grupo A, por lo que todavía continúa fuera de los 8 primeros para clasificar a los octavos de final. Además, se acomodó en la tabla anual, donde llegó al tercer puesto, por lo que está en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Los próximos partidos de Boca

Previo al parate por fecha FIFA a principios de septiembre, el Xeneize afrontará dos compromisos correspondientes al Torneo Clausura. El primero de ellos será frente a Banfield en La Bombonera el próximo domingo, mientras que en el segundo visitará a Aldosivi en Mar del Plata, con fecha a confirmar.

ver también Tras las victorias de Boca y River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026