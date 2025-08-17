Tras las victorias de Boca y River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

Este fin de semana se disputa la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 y, mientras los equipos pelean por la clasificación a los octavos de final, también miran de reojo la tabla anual. Solo hay tres lugares allí para la próxima Copa Libertadores y los aspirantes a esos cupos no pueden dejar de sumar.

Rosario Central, que se mantiene en lo más alto del acumulado, dejó puntos en el camino al igualar este sábado por 1-1 ante Deportivo Riestra. Lo mismo sucedió con Argentinos Juniors, que cayó ante Huracán y quedó en peligro en aquel tercer lugar.

Este domingo, River protagonizó un entretenido partido ante Godoy Cruz y logró quedarse con los tres puntos al triunfar por 4-2 con dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi. Así, igualaron la línea del Canalla en la parte alta de la tabla.

Boca, por su parte, también hizo su trabajo y consiguió tres puntos cruciales para dejar atrás la mala racha. Con goles de Zeballos, Velasco y uno en contra, el Xeneize goleó por 3-0 y se metió en zona de clasificación al repechaje de la Libertadores.

Así está la tabla anual

River Plate 42 (Libertadores) Rosario Central 42 (Libertadores) Boca Juniors 39 (Libertadores – Fase previa) Argentinos Juniors 38 (Sudamericana) Huracán 36 (Sudamericana) Barracas Central 36 (Sudamericana) San Lorenzo 35 (Sudamericana) Tigre 34 (Sudamericana) Racing 32 (Sudamericana) Independiente 31 Deportivo Riestra 31 Independiente Rivadavia 31 Estudiantes 30 Lanús 29 Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Así se juega la fecha 5

