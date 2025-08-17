Tras las victorias de Boca y River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

Este fin de semana se disputa la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 y, mientras los equipos pelean por la clasificación a los octavos de final, también miran de reojo la tabla anual. Solo hay tres lugares allí para la próxima Copa Libertadores y los aspirantes a esos cupos no pueden dejar de sumar.
Rosario Central, que se mantiene en lo más alto del acumulado, dejó puntos en el camino al igualar este sábado por 1-1 ante Deportivo Riestra. Lo mismo sucedió con Argentinos Juniors, que cayó ante Huracán y quedó en peligro en aquel tercer lugar.
Este domingo, River protagonizó un entretenido partido ante Godoy Cruz y logró quedarse con los tres puntos al triunfar por 4-2 con dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi. Así, igualaron la línea del Canalla en la parte alta de la tabla.
Boca, por su parte, también hizo su trabajo y consiguió tres puntos cruciales para dejar atrás la mala racha. Con goles de Zeballos, Velasco y uno en contra, el Xeneize goleó por 3-0 y se metió en zona de clasificación al repechaje de la Libertadores.
Así está la tabla anual
- River Plate 42 (Libertadores)
- Rosario Central 42 (Libertadores)
- Boca Juniors 39 (Libertadores – Fase previa)
- Argentinos Juniors 38 (Sudamericana)
- Huracán 36 (Sudamericana)
- Barracas Central 36 (Sudamericana)
- San Lorenzo 35 (Sudamericana)
- Tigre 34 (Sudamericana)
- Racing 32 (Sudamericana)
- Independiente 31
- Deportivo Riestra 31
- Independiente Rivadavia 31
- Estudiantes 30
- Lanús 29
- Platense 29 (LIBERTADORES)*
Cómo está la tabla del Torneo Clausura
Así se juega la fecha 5
El golazo de tiro libre de Julián Álvarez en Espanyol vs. Atlético de Madrid por La Liga de España
Salió a la luz que Boca fue a buscar a Zlatan Ibrahimovic y Antonio Conte: “Las gestiones las hicimos”