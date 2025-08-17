Es tendencia:
Tras las victorias de Boca y River, así quedó la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026

Con 6 compromisos este domingo. hubo movimientos importantes de cara a la clasificación a copas internacionales.

Por Agustín Vetere

Leandro Paredes y Juanfer Quintero, referentes de Boca y River.
© GettyLeandro Paredes y Juanfer Quintero, referentes de Boca y River.

Este fin de semana se disputa la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 y, mientras los equipos pelean por la clasificación a los octavos de final, también miran de reojo la tabla anual. Solo hay tres lugares allí para la próxima Copa Libertadores y los aspirantes a esos cupos no pueden dejar de sumar.

Rosario Central, que se mantiene en lo más alto del acumulado, dejó puntos en el camino al igualar este sábado por 1-1 ante Deportivo Riestra. Lo mismo sucedió con Argentinos Juniors, que cayó ante Huracán y quedó en peligro en aquel tercer lugar.

Este domingo, River protagonizó un entretenido partido ante Godoy Cruz y logró quedarse con los tres puntos al triunfar por 4-2 con dobletes de Giuliano Galoppo y Sebastián Driussi. Así, igualaron la línea del Canalla en la parte alta de la tabla.

Boca, por su parte, también hizo su trabajo y consiguió tres puntos cruciales para dejar atrás la mala racha. Con goles de Zeballos, Velasco y uno en contra, el Xeneize goleó por 3-0 y se metió en zona de clasificación al repechaje de la Libertadores.

Así está la tabla anual

  1. River Plate 42 (Libertadores)
  2. Rosario Central 42 (Libertadores)
  3. Boca Juniors 39 (Libertadores – Fase previa)
  4. Argentinos Juniors 38 (Sudamericana)
  5. Huracán 36 (Sudamericana)
  6. Barracas Central 36 (Sudamericana)
  7. San Lorenzo 35 (Sudamericana)
  8. Tigre 34 (Sudamericana)
  9. Racing 32 (Sudamericana)
  10. Independiente 31
  11. Deportivo Riestra 31
  12. Independiente Rivadavia 31
  13. Estudiantes 30
  14. Lanús 29
  15. Platense 29 (LIBERTADORES)*

Cómo está la tabla del Torneo Clausura

Así se juega la fecha 5

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

