En Boca, sorprendidos: Santiago Silva reveló que le hubiese gustado jugar en otro grande de Argentina

Aunque solamente vistió la azul y oro durante un año y medio, Santiago Silva logró hacerse un lugar en el corazón de buena parte de los hinchas de Boca Juniors. El delantero uruguayo dejó toda su garra en su corta, pero intensa etapa en el club de la Ribera.

Hoy, con 44 años, el Tanque dialogó con Ezzequiel en su canal de YouTube en dónde repasó toda su carrera y le dedicó más de un párrafo a su estadía en Brandsen 805. Sin embargo, también reveló que otros gigantes quisieron contar con él tras su paso por el Xeneize.

El creador de contenido le consultó a Silva si le hubiese gustado vestir los colores de otro grandes del fútbol argentino y el charrúa no dudó: “Racing. Estuve cerca en su momento, cuando va Pavone. Era para ser suplente. Yo venía jugando, pero la idea era tener un segundo 9″.

“Entonces, cuando me enteré que precisaban un segundo 9 dije que no. Pero es un club que me gusta mucho también”, explicó Silva, que en aquel momento iniciaba su etapa en Arsenal de Sarandí, dónde continuó a pesar de la oferta de la Academia a mediados del 2015.

En la misma línea, confesó que River Plate intentó ficharlo luego de su paso por Boca y, sobre qué tan cerca estuvo de jugar para el Millonario, contó: “Poco. Un 1, porque ya lo había decido yo”.

El Tanque Silva se ve reflejado en Miguel Merentiel

Ezzequiel luego le preguntó qué jugador de la actualidad tiene características parecidas a las de él y comparó su estilo con el de Miguel Merentiel, con quién además de compartir nacionalidad, están unidos por la intensidad con la camiseta azul y oro.

“El gol, la garra, el ir un poco más. A veces ser diferente, asumir responsabilidad. Estar siempre conectado. Creo que son cosas fundamentales en el fútbol de hoy. Uno hace la diferencia y más en Boca”, explicó Silva sobre sus similitudes. Por último, reconoció a Adrián ‘Maravilla’ Martínez como el mejor centrodelantero de la actualidad en el fútbol argentino.

Los números de Santiago Silva en Boca

El Tanque llegó a La Boca en enero de 2012 tras su corto paso por Fiorentina y vivió un año y medio intenso. En total, disputó 55 compromisos en los que anotó en 19 oportunidades. En cuanto a títulos solo ganó la Copa Argentina y se quedó en las puertas de la Copa Libertadores al caer en la final ante Corinthians en 2012.

