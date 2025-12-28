Es tendencia:
Le ganó una final de Libertadores a River, y con el 51,78% de los votos fue elegido el peor refuerzo de su liga

El experimentado delantero no tuvo una buena temporada y los hinchas se lo hicieron saber.

Por Marco D'arcangelo

Gabigol tuvo una mala temporada con Cruzeiro.
Gabigol tuvo una mala temporada con Cruzeiro.

Para la temporada 2025, luego de un gran paso por Flamengo, en donde ganó dos Copas Libertadores y en una de ellas amargó a River con un doblete agónico, el delantero Gabigol decidió cambiar de aires para convertirse en nuevo refuerzo de Cruzeiro

Su primera temporada en el elenco de Belo Horizonte no fue la mejor. Si bien debutó con un triplete en el campeonato estadual, el experimentado delantero no mostró su mejor versión a lo largo del año, por lo que lideró por amplia diferencia a un particular ranking organizado en Brasil.

Es que, el reconocido medio Globo Esporte realizó la votación sobre los peores refuerzos de la temporada 2025 en el fútbol de Brasil. El delantero de Cruzeiro se quedó con el primer puesto con el 51,78% de los votos, ya que recibió 8050 de los 15549 que tuvo la encuesta. 

Lejos de él quedaron el segundo y tercer peor fichaje de la temporada. Los mismos fueron ocupados por Emerson Royal (Flamengo) y David Luiz (Fortaleza) en la segunda y tercera posición, con el 9,65% y el 6,09% de los votos respectivamente.

Como consecuencia de esta mala temporada, Gabigol, que tiene contrato con Cruzeiro hasta diciembre de 2028, podría irse del club de manera anticipada y cambiar de aires para 2026. Uno de los posibles destinos es el Santos de Neymar, que tiene la intención de repatriarlo.

Los números de Gabigol en la temporada

A lo largo del curso 2025, el delantero de 30 años disputó un total de 49 partidos, en los que convirtió 13 goles y aportó 4 asistencias. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 2282 minutos en cancha. 

En síntesis

  • Gabigol fue elegido como el peor refuerzo de Brasil en 2025 con el 51,78% de votos.
  • 13 goles y 4 asistencias fueron los registros del delantero en 49 partidos con Cruzeiro.
  • Santos evalúa repatriar al atacante, quien posee contrato vigente hasta diciembre de 2028.
Marco D'arcangelo

