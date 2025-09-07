A los 44 años, el Tanque Silva sorprendió al sumarse a un nuevo equipo y reencontrarse con un viejo socio de Boca: “Es un placer”

El Tanque Silva va a por más. A sus 44 años, el delantero uruguayo tendrá un nuevo capítulo en su extensa e inagotable carrera: más de un año después de su última aparición con El Palo, en la tercera división de España, volverá a decir presente dentro de una cancha. Y lo hará en un desafío inédito, con la intención de cumplir su sueño de retirarse a fin de año compitiendo: como figura en un torneo amateur.

El escenario elegido es la Copa Potrero, competición de fútbol 7 que celebrará su segunda edición durante noviembre con la participación de 40 equipos. Allí, Silva se sumará al Tyc Potrero, quien sorprendió en las últimas horas al anunciar la llegada del experimentado goleador, que tendrá el plus de reencontrarse con un antiguo socio como lo es Pablo Mouche.

Sí, la dupla que compartió vestuario en Boca y llegó a la final de la Copa Libertadores 2012 volverá a reunirse para revivir viejas épocas. El extremo lleva varias semanas junto a Tyc Potrero, y ahora fue elegido para darle la bienvenida a Silva. “Quiero presentarles al Tanque, seguramente ya todos lo conocen. Para mí es un honor que esté acá acompañándonos en este proyecto, porque es un amigo, una persona con la que comparto valores. Nos va a dar mucha jerarquía y experiencia”, expresó Mouche en los instantes previos al inicio del primer entrenamiento del flamante refuerzo, momento que fue grabado y subido a redes sociales bajo la descripción: “Bienvenido al Tyc, uruguayo“.

En esa misma presentación, Silva tomó la palabra. “Es un placer estar acá, poder ayudarlos y que ustedes me ayuden a mí también. Me gusta sumar desde donde me toque. Hoy, estar acá pudiéndolos acompañar es un placer. Que sea lo mejor, a entrenar y trabajar”, sostuvo, con una sutil sonrisa, demostrando que su fuego competitivo sigue intacto.

El Tanque lleva varios meses entrenando de manera particular.

Posiblemente se trate de la última camiseta que el Tanque vista en su extensa trayectoria como jugador. Es que en junio había anticipado el final de su carrera con un mensaje en redes sociales. “He decidido jugar hasta fin de año y despedirme de mi etapa como jugador. Quiero hacerlo como viví toda mi vida y mi carrera: entrando a una cancha, compitiendo, empujando y contagiando”, escribió.

“Hoy más que nunca siento la necesidad de cerrar mi sueño, de compartir mis últimos minutos con los más jóvenes y transmitirles lo que más cuesta: el hambre, la garra, el compromiso”, cerró el goleador, que ahora irá en búsqueda de cumplir tal objetivo.

La actualidad del Tanque Silva

Su último paso dentro de una cancha había sido en España con El Palo, donde disputó 14 partidos y consiguió un ascenso en 2024. Desde entonces, se entrenó en soledad, esperando una oportunidad. Incluso, a principios de año, estuvo en el radar de Atlanta y Banfield para regresar al fútbol argentino, pero ambas chances no prosperaron.

El reciente reencuentro del Tanque Silva con Paredes en el Predio Lionel Andrés Messi.

En las últimas semanas viajó a Buenos Aires y se mostró muy activo. Compartió una tarde junto a Julio Falcioni, DT que lo dirigió en Banfield y Boca, como también visitó el predio de la Selección Argentina, donde se reencontró con Leandro Paredes. Hoy, con Tyc Potrero y la Copa Potrero como escenario, Silva busca un último grito de gol.

