Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Pasó sin pena ni gloria por Boca y pidió que no comparen más a Bianchi con Gallardo

El 'Rifle' Pandolfi, publicó una historia en su cuenta de Instagram para enaltecer al 'Virrey' por encima del 'Muñeco'.

Por Marco D'arcangelo

Carlos Bianchi, ex DT de Boca.
© GettyCarlos Bianchi, ex DT de Boca.

Luego de siete años en Vélez, en los que tuvo gran protagonismo y ganó importantes títulos, para la temporada 2000/01 el delantero Fernando Pandolfi llegó a Boca para ser dirigido por un viejo conocido, como lo es Carlos Bianchi, pero tuvo un paso sin pena ni gloria, en el que sumó pocos minutos en cancha.

Años después de este paso por el Xeneize, en el que formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2001, el ‘Rifle’, apareció en sus redes sociales, en donde publicó un posteo con la imagen del ‘Virrey’ y pidió que no lo comparen más con Marcelo Gallardo

Este posteo se dio tras la derrota de River ante Deportivo Riestra por 2 a 1 en el Estadio Más Monumental, en lo que fue una caída histórica para los de Núñez, debido a que recibieron como local por primera vez al Malevo y no pudieron quedarse con los tres puntos. 

“No discutan más”, dijo Pandolfi en su posteo con una foto de Bianchi, y que está acompañado por los datos estadísticos del ‘Virrey’ dirigiendo partidos de eliminación directa con el Xeneize, con quien ganó tres Copa Libertadores (2000, 2001 y 2003), y dos Copa Intercontinental.

La historia del ‘Rifle’ Pandolfi.

La historia del ‘Rifle’ Pandolfi.

Cabe destacar que esta banca del ‘Rifle’ para con el DT también viene de su paso por Vélez, en donde lograron los hitos más importantes de la historia del club de Liniers al quedarse con la Copa Libertadores 1994 y la Copa Intercontinental del mismo año tras vencer al Milan en la final.

Publicidad

El paso de Fernando Pandolfi por Boca

A mediados del 2000, el delantero llegó a Boca por pedido expreso de Carlos Bianchi, ya que lo había dirigido en Vélez. En el club, estuvo tan solo una temporada, en la que no tuvo mayor participación y solamente jugó 23 partidos, en los que marcó cinco goles. En cuanto a su palmarés, fue parte del plantel campeón de la Copa Intercontinental 2000, Copa Libertadores 2001 y Torneo Apertura 2000. 

La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores tras la caída ante Defensa

ver también

La IA reveló la posibilidad matemática exacta que tiene Boca de clasificar a la próxima Copa Libertadores tras la caída ante Defensa

Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026

ver también

Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Gallardo y Costas: curiosa coincidencia antes del duelo entre River y Racing por la Copa Argentina
Copa Argentina

Gallardo y Costas: curiosa coincidencia antes del duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

El llamativo gesto de Gallardo que expuso a los jugadores ante los silbidos de la gente
River Plate

El llamativo gesto de Gallardo que expuso a los jugadores ante los silbidos de la gente

Tras la histórica victoria ante River, el DT de Riestra eligió a su entrenador favorito en Argentina: “Es el mejor”
Fútbol Argentino

Tras la histórica victoria ante River, el DT de Riestra eligió a su entrenador favorito en Argentina: “Es el mejor”

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid
Fútbol europeo

El pedido de Jorge Valdano a Xabi Alonso tras el 5 a 2 del Real Madrid con el Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo