Pasó sin pena ni gloria por Boca y pidió que no comparen más a Bianchi con Gallardo

Luego de siete años en Vélez, en los que tuvo gran protagonismo y ganó importantes títulos, para la temporada 2000/01 el delantero Fernando Pandolfi llegó a Boca para ser dirigido por un viejo conocido, como lo es Carlos Bianchi, pero tuvo un paso sin pena ni gloria, en el que sumó pocos minutos en cancha.

Años después de este paso por el Xeneize, en el que formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2001, el ‘Rifle’, apareció en sus redes sociales, en donde publicó un posteo con la imagen del ‘Virrey’ y pidió que no lo comparen más con Marcelo Gallardo.

Este posteo se dio tras la derrota de River ante Deportivo Riestra por 2 a 1 en el Estadio Más Monumental, en lo que fue una caída histórica para los de Núñez, debido a que recibieron como local por primera vez al Malevo y no pudieron quedarse con los tres puntos.

“No discutan más”, dijo Pandolfi en su posteo con una foto de Bianchi, y que está acompañado por los datos estadísticos del ‘Virrey’ dirigiendo partidos de eliminación directa con el Xeneize, con quien ganó tres Copa Libertadores (2000, 2001 y 2003), y dos Copa Intercontinental.

La historia del ‘Rifle’ Pandolfi.

Cabe destacar que esta banca del ‘Rifle’ para con el DT también viene de su paso por Vélez, en donde lograron los hitos más importantes de la historia del club de Liniers al quedarse con la Copa Libertadores 1994 y la Copa Intercontinental del mismo año tras vencer al Milan en la final.

El paso de Fernando Pandolfi por Boca

A mediados del 2000, el delantero llegó a Boca por pedido expreso de Carlos Bianchi, ya que lo había dirigido en Vélez. En el club, estuvo tan solo una temporada, en la que no tuvo mayor participación y solamente jugó 23 partidos, en los que marcó cinco goles. En cuanto a su palmarés, fue parte del plantel campeón de la Copa Intercontinental 2000, Copa Libertadores 2001 y Torneo Apertura 2000.

