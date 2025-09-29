En medio de las críticas de los hinchas y flojos rendimientos, Marchesín podría perder su lugar: qué alternativas tiene Boca para el arco

La derrota sobre la hora por 2 a 1 contra Defensa y Justicia encendió las alarmas en el mundo Boca, debido al bajo rendimiento de algunos futbolistas. En particular, uno de los principales apuntados fue el arquero Agustín Marchesín, quien cometió el penal del primer tanto y tuvo una salida en falso en el segundo.

Esta floja actuación del ex Lanús y Gremio entre otros, no es la primera en el corto plazo, debido a que contra Central Córdoba, en el empate 2 a 2, también generó dudas por una floja respuesta en el cabezazo de José Florentín, que derivó en el descuento para el equipo santiagueño.

Como consecuencia de estas actuaciones en el arco del Xeneize, su titularidad comenzó a estar en duda por lo menos para los hinchas, ya que no están conformes con la seguridad que muestra bajo los tres palos, y es por eso que en las redes sociales fue fuertemente criticado.

Para marcar en números el bajo nivel que está mostrando el arquero, en los últimos 18 partidos que disputó el Xeneize contando todas las competiciones, Marchesín solamente pudo mantener el arco en 0 en cinco oportunidades, mientras que en las otras 13 recibió por lo menos un gol.

Así las cosas, el duelo contra Newell’s en La Bombonera será clave para el futuro cercano del golero, debido a que una nueva mala presentación podría poner en duda su titularidad para el cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo, a tan solo cuatro partidos del Superclásico contra River.

Las variantes que tiene Boca en el arco

Teniendo en cuenta una posible salida de Marchesín del arco, Miguel Ángel Russo cuenta con tres variantes, que tampoco convencen por su presente. La más potable es la de Leandro Brey, el habitual arquero suplente, que viene de cometer un error en el gol olímpico de Ángel Di María.

A lo largo de la temporada, el arquero de 23 años estuvo presente en cuatro partidos como titular, mientras que ingresó en otros dos (Alianza Lima por Libertadores y Aldosivi por el Clausura). Allí, completó cuatro vallas invictas y recibió solamente dos goles.

Por otro lado, y corriendo de atrás, aparecen los dos experimentados. El primero es Javier García, quien quedó como tercer arquero y fue suplente en el empate 1 a 1 contra Rosario Central, en el que Brey fue titular. A lo largo del año no vio minutos, y la última vez que jugó fue el 10 de marzo del año pasado, en la victoria 4 a 2 ante Racing.

Finalmente, la última y más lejana opción es Sergio Romero. ‘Chiquito’, quien fue titular en el inicio del ciclo Gago, perdió terreno en la consideración debido a una operación de rodilla que se realizó, por lo que quedó marginado como el cuarto arquero. Al igual que García, no jugó un solo minuto en el año, y su última presentación fue el 23 de noviembre del año pasado, en el empate sin goles con Huracán.

