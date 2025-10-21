En medio de las polémicas por el arbitraje, Insúa le envió una tajante advertencia a Boca

Todos los cañones en Boca apuntan a lo mismo: vencer a Barracas Central, el próximo lunes, en su partido pendiente por la fecha 12 del Torneo Clausura. Y es que al Xeneize parece no quedar otra opción luego de quedar noveno en la zona A y quinto en la tabla anual. Mientras tanto, desde el Guapo, envuelto en ciertas polémicas arbitrales durante sus compromisos, también empiezan a calentar motores. Y quien lo dejó en claro fue Rubén Darío Insúa.

“Todos los rivales son difíciles. No hay equipos donde uno pueda pensar que puede llegar a ganar sin jugar al 100 por ciento“, expresó en conferencia de prensa el Gallego, bajo un tono medido, luego de empatar 2-2 ante Tigre, donde las controversias no faltaron ante dos posibles penales para el Matador que Jorge Baliño y el VAR no revisaron.

Aunque el Gallego, lejos de referirse a cualquier tipo de especulación, dejó de lado la cautela e infló el pecho de cara al partido con Boca. “Creo que somos competitivos. Buscaremos tener una localía fuerte. Nosotros estamos bien, me gustan las cosas que hacen colectivamente“, advirtió con confianza.

El DT parece tener en claro que contra Boca no será un encuentro más: Barracas pondrá en juego su chance de meterse en puestos de Copa Sudamericana e igualar a Estudiantes (21 puntos) como líder del Clausura. Como si fuera poco, también es la chance de cortar una racha de cinco partidos sin victorias (cuatro empates y una derrota). Condimentos que lo motivan.

Así las cosas, el empate no será opción el próximo lunes en el Claudio Fabián Tapia. Es que Boca, por su parte, tampoco está eximido de obligaciones, especialmente pensando en el objetivo Libertadores 2026, donde la victoria es el único resultado que le permite quedarse parcialmente con el segundo cupo que entrega la tabla anual.

La planificación de Úbeda de cara a Barracas Central

Mientras Insúa palpitó el duelo contra Boca delante de los micrófonos, el DT del Xeneize ya se puso manos a la obra para dejar atrás la derrota ante Belgrano en La Bombonera. Con ese objetivo, este lunes comenzó la semana de entrenamientos y programó un doble turno en el predio de Ezeiza para el próximo jueves.

Además, resta definir el día en el que se llevará adelante la habitual práctica de fútbol en La Bombonera. La misma será crucial pensando en el equipo que enfrentará a Barracas Centra, el cual podría tener la novedad de desarmar la dupla ofensiva de Miguel Merentiel y Milton Giménez, para así permitir el ingreso de un volante.

