La polémica decisión que tomó Boca con Gorosito y Delgado de cara a su regreso a los entrenamientos tras el Mundial Sub 20

Tras el regreso de la Selección Argentina al país luego de caer en la final del Mundial Sub 20, mientras se realizan los análisis correspondientes, quien sin dudas le encontró el lado positivo al certamen fue Boca. Y todo gracias al rendimiento de su dupla juvenil: Milton Delgado y Dylan Gorosito. Sin embargo, aún está por verse si su realidad en el cambio será diferente a la que era cuando volaron hacia Chile.

Los dos pibes recibieron el martes libre y, durante las últimas horas,desde el Xeneize les comunicaron que el miércoles deberán sumarse nuevamente a los entrenamientos en el predio. Aunque, dentro de aquella decisión, emerge una llamativa cuestión: ambos trabajarán con sus respectivas divisiones. Es decir, Delgado se reintegrará a la Primera, mientras que Gorosito, a pesar de haber sido titular durante todo el Mundial, hará lo propio pero en Reserva.

En el caso del volante central, elegido como el Balón de Bronce, todo indica que reaparecería ante Barracas Central en la lista de convocados. Restará ver si su desempeño con la Selección lo impulsará a recuperar el terreno que consiguió en el primer semestre del año y perdió poco a poco desde el Mundial de Clubes. De todas formas, tendrá la chance de pelear un puesto en cada entrenamiento.

El contexto es diametralmente opuesto para Delgado. Pese a aprobar con creces la prueba del Mundial, instancia que permite la consolidación de varios nombres en el mundo del fútbol, el lateral derecho de 19 años se pondrá nuevamente bajo las órdenes de Mariano Herrón. El tren de la promoción a Primera, que parecía llegar con esperanzas renovadas, aparenta diluirse.

Aunque, el factor principal que fomenta a su prolongada estadía en Reserva no se debería a una cuestión de rendimiento, sino que por la sobrepoblación de nombres en su misma posición. Con Juan Barinaga, Luis Advíncula y Lucas Blondel, Boca no presenta urgencias sobre la banda derecha.

El obstáculo que Blondel podría significar para Gorosito

Así como el defensor juvenil se encuentra lejos de tener el camino allanado para afianzarse en Primera, su convocatoria hacia el Mundial Sub 20 provocó un movimiento en Boca Predio que podría perjudicarlo: Blondel ocupó su lugar en Reserva.

Publicidad

Publicidad

Ante la falta de minutos con Úbeda, el ex Tigre aprovechó la partida de Gorosito y pidió disputar los últimos dos encuentros de la categoría. Incluso, alcanzó a convertir un gol. Ahora, ante el inminente regreso del pibe, será momento de ver si todo retorna a la normalidad, pero con la diferencia que en el medio mostró condiciones ante los ojos mundiales.

ver también Advíncula, acusado de intentar fugarse tras provocar un choque en la ruta: las reveladoras fotos que se filtraron y que preocupan a Boca