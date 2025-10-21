Con Merentiel y Giménez cuestionados, el plan de Boca para que Edinson Cavani llegue al 100% al Superclásico contra River

Boca volvió a los entrenamientos de cara al duelo contra Barracas Central, por el partido reprogramado de la fecha 12 del Grupo A del Torneo Clausura. El mismo, cobra una vital importancia para los dirigidos por Claudio Úbeda, pensando tanto en la tabla anual como en la clasificación a los octavos de final.

De cara a este encuentro, el Xeneize esperará por la recuperación de Edinson Cavani, quien sufrió un desgarro luego del empate 1 a 1 contra Rosario Central, y que ya lleva poco más de un mes lesionado, por lo que no pudo sumarse a entrenar a la par del grupo.

Como consecuencia de esto, el cuerpo médico del elenco de la Ribera inició con una planificación para que el uruguayo pueda llegar con ritmo al Superclásico ante River. Para esto, buscarán que pueda sumar minutos en los encuentros anteriores, que serán Barracas Central y Estudiantes de La Plata.

Según pudo saber Bolavip, Cavani comenzó la semana entrenando diferenciado, y todo apunta a que no estará presente ante el Guapo en condición de visitante, dado que quieren que se recupere al 100% de esta lesión para no volver a sufrir contratiempos desde lo físico.

Así las cosas, la intención es que pueda sumar minutos en el duelo contra Estudiantes de La Plata en 1 y 57, que está programado para el fin de semana del 31 de octubre, con fecha a confirmar, y así llegar con ritmo futbolístico al Superclásico contra River en La Bombonera, que será una semana después.

Cabe destacar que en caso de que Cavani responda de la mejor manera, Úbeda y su cuerpo técnico lo piensan como titular, por lo que cuenta con posibilidades de reemplazar a Milton Giménez, quien fue criticado por los hinchas luego de la derrota ante Belgrano por 2 a 1 en La Bombonera.

Publicidad

Publicidad

Milton Giménez y Miguel Merentiel, en el foco de las críticas

En medio del posible regreso de Cavani para el duelo contra Estudiantes, los dos delanteros titulares para Boca, Miguel Merentiel y Milton Giménez, estuvieron en el foco de las críticas de los hinchas, ya que ninguno convenció en su última presentación por los tantos que fallaron mano a mano con el arquero.

Como consecuencia de esto, los fanáticos recriminaron en las redes sociales la falta de efectividad que tuvieron, sobre todo en la primera parte, ya que no le permitió al elenco de la Ribera poder abrir el marcador, en un encuentro que finalmente terminó con una dura derrota como local.

Úbeda reconoció que podría romper el doble 9

Ante la falta de Cavani, y con sus dos 9 criticados, en conferencia de prensa Claudio Úbeda reveló que podría cambiar el esquema táctico en la ofensiva, ya que está dispuesto a sacar a un centrodelantero en caso de ser necesario, para que ingrese ya sea un volante o un extremo.

Publicidad

Publicidad

“Eso siempre ha estado en las posibilidades tácticas que hemos estado analizando desde que estamos nosotros. Creo que Merentiel no es de los 9 que juega más posicionado, sino que es de los que sale a volantear. Por momentos se tiró a los costados y lo hace bien, pero sí existe la posibilidad de que podamos modificar el esquema táctico de la delantera”, dijo el DT.

ver también Claudio Úbeda reveló cómo está el plantel de Boca y puso el Superclásico como el objetivo del 2025: “Es una responsabilidad”