Rubén Darío Insúa amenazó con golpear a Ricardo Caruso Lombardi: “No te metas conmigo personalmente”

El entrenador de Barracas Central le declaró la guerra a quien supo ser su colega y ahora se desempeña como panelista en TN Deportivo.

Por Julián Mazzara

Rubén Darío Insúa se mostró muy molesto con Ricardo Caruso Lombardi.
© Getty ImagesRubén Darío Insúa se mostró muy molesto con Ricardo Caruso Lombardi.

Durante las últimas semanas, la grieta dentro del fútbol argentino se agudizó muchísimo. En diferentes ocasiones, Ricardo Caruso Lombardi expuso en TN Deportivo, programa del que forma parte como panelista, que los arbitrajes en los partidos de todos los campeonatos nacionales estaban arreglados.

Sus dichos escalaron muy alto, hasta el punto de que en plena emisión del programa lo amenazaron y mostró los mensajes que le llegaron. Pero el Tano no se puso ningún bozal, siguió vociferando y acusando a los colegiados por sus actuaciones. Pero ahora le llegó otro golpe mediático.

Rubén Darío Insúa, actual entrenador de Barracas Central, fue consultado por las constantes frases de Caruso Lombardi, quien hace tiempo dejó atrás la dirección técnica (su último equipo fue Miramar Misiones, en Uruguay, en 2024), y disparó con munición muy pesada. Al punto de que lo invitó a pelear.

Había dicho que acepté dirigir Barracas por una amenaza de Tapia, porque sino no iba a dirigir más en Argentina. A mí no me corre nadie con eso, estuve 19 años sin dirigir en el país”, exclamó el Gallego durante la entrevista que le brindó a Doble Amarilla, donde también analizó lo que fue el año del Guapo, a quien clasificó a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia.

Siguiendo con el mensaje directo hacia el ex DT de Argentinos Juniors, Racing, Quilmes y San Lorenzo, exclamó que “cuando vos tenés un problema con alguien, tenés que arreglarlo con esa persona”. Y amplió: “No tenés que usar nunca a un tercero. Si vos tenés problemas con el Presidente de la AFA porque no te eligió para conducir el Gremio, no uses ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico de Barracas“.

El estratega de 64 años se mostró muy molesto por las constantes acusaciones que realiza Caruso Lombardi, y deslizó un último mensaje, donde terminó amenazándolo: “Respeto a todo el mundo, pero no te metas conmigo personalmente, porque lo vamos a tener que solucionar de otra manera“, afirmó en clara posición de invitarlo a tomarse a golpes de puño.

DATOS CLAVES

  • Ricardo Caruso Lombardi expuso en TN Deportivo que los arbitrajes están arreglados.
  • El DT Rubén Darío Insúa retó a Caruso Lombardi a solucionar sus problemas “de otra manera”.
  • Insúa dirigió a Barracas Central hasta la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez.
julián mazzara
Julián Mazzara

