Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Es viral: el gesto de resignación de Leandro Paredes tras la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

El mediocampista buscó por todas las vías, pero no logró evitar la caída de su equipo en Florencio Varela.

Por Agustín Vetere

Leandro Paredes, volante de Boca.
© GettyLeandro Paredes, volante de Boca.

En el Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello, Boca Juniors cayó este sábado por 2-1 ante Defensa y Justicia en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura 2025. El club de la Ribera, sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, complicó sus chances en varios frentes con esta derrota.

Claudio Úbeda se hizo cargo del equipo ante la internación del DT en la semana y las cosas no salieron bien para el Xeneize en Florencio Varela. Abiel Osorio anotó los dos tantos para el Halcón, mientras que Leandro Paredes marcó el empate parcial.

Con este resultado, los de azul y oro se encuentran fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores y aún están lejos de asegurar su boleto en los Playoffs del clausura. Este panorama, sumado al flojo rendimiento del equipo en cancha, genera frustración en los hinchas, pero también en el plantel.

Este es el caso de Paredes, quién maneja los hilos del equipo desde la mitad de la cancha. El campeón del mundo buscó verticalizar a través de pases filtrados, pero tuvo problemas para encontrar libres a sus compañeros en más de un tramo del partido.

Sobre el cierre, cuando Boca buscaba un empate agónico, el volante se desplomó sobre el césped al momento del pitazo final en un claro gesto de resignación por el resultado y el rendimiento del equipo.

Tweet placeholder
Publicidad

El video del momento no tardó en volverse viral, con 100 mil visualizaciones en una hora, además de centenares de retuits y más de 3 mil ‘me gusta’. El Xeneize tendrá revancha el próximo fin de semana y en Brandsen 805.

El próximo partido de Boca Juniors

Tras la derrota ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el Xeneize se reencontrará con su público el próximo fin de semana. Será ante Newell’s Old Boys en La Bombonera en el marco de la undécima jornada del Torneo Clausura 2025.

La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la derrota con Defensa y Justicia

ver también

La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la derrota con Defensa y Justicia

Con Paredes como el único aprobado, los puntajes de Boca en la derrota vs. Defensa: jugador x jugador

ver también

Con Paredes como el único aprobado, los puntajes de Boca en la derrota vs. Defensa: jugador x jugador

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors

Qué partidos le quedan a Boca para conseguir la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Qué significa luxofractura, la grave lesión que sufrió Carlos Quintana en Rosario Central
Fútbol Argentino

Qué significa luxofractura, la grave lesión que sufrió Carlos Quintana en Rosario Central

La inesperada decisión de Úbeda con el plantel de Boca
Boca Juniors

La inesperada decisión de Úbeda con el plantel de Boca

Úbeda se refirió a la salud de Russo, a su futuro y analizó la derrota de Boca
Boca Juniors

Úbeda se refirió a la salud de Russo, a su futuro y analizó la derrota de Boca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo