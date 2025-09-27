La inesperada decisión de Claudio Úbeda con el plantel de Boca tras la derrota con Defensa y Justicia

Después de la agónica caída ante Defensa y Justicia por 2-1, Boca ya mira lo que pasará el próximo fin de semana cuando reciba a Newell’s en La Bombonera. En medio de esta nueva racha de tres partidos sin ganar y con vistas hacia el domingo que viene, Claudio Úbeda tomó una inesperada decisión con el plantel profesional del Xeneize que generó mucho revuelo de manera inmediata.

El principal colaborador estuvo a cargo de los futbolistas y fue el líder en el banco de suplentes debido a la ausencia de Miguel Ángel Russo por cuestiones de salud, a pesar de que en las últimas horas le dieron el alta y regresó a su hogar. Por este motivo, el ex Racing fue el director técnico interino durante el encuentro que se disputó en Florencio Varela y terminó en derrota por la mínima.

Lo cierto es que Úbeda resolvió que el plantel tenga dos días libres. Esta sorpresiva determinación con los jugadores apenas unos instantes después de que Boca haya perdido ante Defensa y Justicia, generó una fuerte controversia en el Mundo Boca, que rápidamente repudiaron el accionar del ayudante de campo del experimentado entrenador a través de las principales redes sociales.

Claudio Úbeda, director técnico interino de Boca ante Defensa y Justicia. (Getty Images)

La decisión que diagramó el cuerpo técnico indica que los futbolistas regresarán a entrenar el próximo martes. De esta manera, el plantel tiene domingo y lunes para descansar y tener días de relajación junto a sus familiares y personas más cercanas, con el objetivo de dejar atrás la derrota contra el Halcón y empezar a pensar en Newell’s que es el siguiente desafío por el campeonato.

Cabe destacar que el próximo domingo a partir de las 19 horas, Boca recibirá a la Lepra en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura, empezando fuera de la clasificación a la próxima Copa Libertadores de América. Esto se debe a que por perder con Defensa y Justicia, el conjunto de la ribera cayó a la cuarta posición de la tabla anual, a falta de solo seis jornadas por delante.

Los próximos partidos de Boca

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

19 de octubre: Boca – Belgrano | Torneo Clausura 2025

2 de noviembre: Estudiantes – Boca | Torneo Clausura 2025

9 de noviembre: Boca – River | Torneo Clausura 2025

