Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, canal y posibles formaciones

Tras recibir el alta luego de 48 horas hospitalizado, Miguelo recibió la recomendación médica de quedarse en su domicilio debido a dos motivos: la necesidad de realizar reposo y evitar exponerse a las precipitaciones que sacuden el Área Metropolitana de Buenos Aires este sábado. Como consecuencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron las prácticas del equipo durante la última semana, tomarán las riendas de Boca frente a Defensa y Justicia.

Boca visita a Defensa y Justicia, este sábado desde las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, con la presencia de público visitante, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, por recomendación médica luego de que el viernes recibiera el alta tras 48 horas hospitalizado, Claudio Úbeda toma las riendas del equipo. El árbitro del encuentro es Jorge Baliño y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

El Xeneize busca superar el trago amargo que sufrió la fecha pasada en el empate 2-2 ante Central Córdoba, luego de ir ganando por dos goles de ventaja en La Bombonera. Actualmente ocupa la quinta posición de la zona A, con 14 unidades y un triunfo lo catapultaría, momentáneamente, a la cima junto a Unión.

Por su parte, el Halcón de Varela intenta dejar atrás un opaco presente, protagonizado por dos derrotas consecutivas (vs. Estudiantes y Platense). Se encuentra octavo en la tabla, con 12 puntos, siendo el último clasificado a los octavos de final.