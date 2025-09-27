Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura: horario, canal y posibles formaciones

Desde las 19, el Xeneize visita al Halcón con la intención de mantenerse en los puestos de arriba de la zona A.

¿Por qué Russo no dirige esta tarde en Varela?

Tras recibir el alta luego de 48 horas hospitalizado, Miguelo recibió la recomendación médica de quedarse en su domicilio debido a dos motivos: la necesidad de realizar reposo y evitar exponerse a las precipitaciones que sacuden el Área Metropolitana de Buenos Aires este sábado. Como consecuencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, quienes dirigieron las prácticas del equipo durante la última semana, tomarán las riendas de Boca frente a Defensa y Justicia.

Publicidad

La terna arbitral en Defensa y Justicia vs. Boca

  • Árbitro: Jorge Ignacio Baliño
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Hugo Páez
  • Cuarto árbitro: Jorge Broggi
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • Asistente VAR: Lucas Comesaña

La posible formación de Defensa y Justicia

Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. 

La posible formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por Bruno Carbajo

Defensa y Justicia recibe a Boca en Varela.
© Prensa Defensa y Justicia/GettyDefensa y Justicia recibe a Boca en Varela.

Boca visita a Defensa y Justicia, este sábado desde las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, con la presencia de público visitante, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, por recomendación médica luego de que el viernes recibiera el alta tras 48 horas hospitalizado, Claudio Úbeda toma las riendas del equipo. El árbitro del encuentro es Jorge Baliño y la transmisión está a cargo de TNT Sports.

El Xeneize busca superar el trago amargo que sufrió la fecha pasada en el empate 2-2 ante Central Córdoba, luego de ir ganando por dos goles de ventaja en La Bombonera. Actualmente ocupa la quinta posición de la zona A, con 14 unidades y un triunfo lo catapultaría, momentáneamente, a la cima junto a Unión.

Por su parte, el Halcón de Varela intenta dejar atrás un opaco presente, protagonizado por dos derrotas consecutivas (vs. Estudiantes y Platense). Se encuentra octavo en la tabla, con 12 puntos, siendo el último clasificado a los octavos de final.

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

jpasman
toti pasman

"River pierde la serie en el Monumental, pero el principal responsable de la eliminación con Palmeiras es Marcos Acuña"

Lee también
Russo no dirigirá a Boca ante Defensa y Justicia: los motivos y quién lo reemplazará
Boca Juniors

Russo no dirigirá a Boca ante Defensa y Justicia: los motivos y quién lo reemplazará

Con un cambio, el probable equipo de Boca ante Defensa y Justicia
Boca Juniors

Con un cambio, el probable equipo de Boca ante Defensa y Justicia

La IA anticipó el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia
Fútbol Argentino

La IA anticipó el resultado del partido entre Boca y Defensa y Justicia

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: formaciones y todo lo que hay que saber
Fútbol Argentino

Racing vs. Independiente por el Torneo Clausura: formaciones y todo lo que hay que saber

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo