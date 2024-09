La derrota contra River en el Superclásico, con la eliminación de la Copa Sudamericana todavía fresca, hizo que la crisis en Boca se profundice y, por primera vez en su gestión, Juan Román Riquelme empieza a formar parte de las quejas de los hinchas al momento de encontrar culpables.

A quien nadie le puede decir que no puede ser opositor en este momento del Xeneize es a Fabio Cuggini, reconocido estilista y fanático de Boca que ha manifestado desde hace tiempo su desacuerdo con la política que se está implementando en el club de la Ribera. “Parece que se está cumpliendo mi profecía”, le dijo a BOLAVIP como quien predice una catástrofe.

“Lo vaticiné cuando ganó la fórmula de Ameal y Riquelme. Todos esperábamos que cambiara el club después de la gestión de Angelici, pese a que yo pertenecí a esa dirigencia y después tomé la decisión de renunciar porque no me gustó que haya elegido a Gribaudo. A los pocos meses me di cuenta de que esto iba a ir mal. Boca no ganó nada”, resaltó Cuggini en la comparativa.

“Fui el primero en decirlo y todavía nadie se da cuenta de lo que está pasando. Es un tipo que se cree que es el dueño del club, ahora cámbienle el nombre a Boca por Club Atlético Riquelme“.

Luego, volvió a patentar una nueva premonición: “Juan Román Riquelme se va a convertir en el Passarella de River. Va a ser igual, están todas las condiciones dadas. Daniel era un hincha de Boca que fue presidente de River y ahora un hincha de Tigre que es presidente de Boca. No lo digo yo, eh, lo dijo él mismo. Passarella fue uno de los mejores ídolos que tuvo River y fracasó en el club. ¿Qué tiene que ver un ídolo con un conductor?“

Cuggini confiesa no poder identificar aspectos positivos de la acual dirigencia. “Hay de todo. No solo negocian las entradas… ¡no sé ni qué jugadores son! ¡No los conocemos! En la Bombonera, lo único que hizo fue pintarla y sacarle los acrílicos. No bueno nada de esta gestión, los hijos de los socios votaron al ídolo y están todos equivocados. Hoy se parece a Maduro en Venezuela”.

La comparativa con el momento de River

“Hoy reconozco que nuestros primos están mejores que nosotros. Hasta han recuperado a su técnico ídolo después de haber estado trabajando muchos años. Eso me duele”, dice el célebre estilista para luego volver en el tiempo hasta lo que sucedió en el pasado Superclásico. “Lo del sábado fue un papelón y lo de Chiquito Romero fue una vergüenza, esto nunca pasó en la historia. Fue una locura”.

“Los hinchas de River me cargan en la calle diciéndome: ‘Te compadezco, Fabio. A Riquelme no lo queremos pero nos viene bárbaro que Boca tiene un presidente así’. Eso también me duele”, dijo.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

“En la Bombonera sacaron un trapo diciendo que Riquelme nació siendo hincha de Boca y él mismo reconoció que es hincha de Tigre. Lo que diga Román, me tiene sin cuidado. Lo único que hace es tomar mate y hacerse el ofendido”, dijo sobre Román para luego finalizar con un mensaje contundente de cara a las próximas elecciones: “El día de mañana, los socios le vamos a terminar dando un batacazo”.