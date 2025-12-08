Djokovic predijo quién será el campeón del Mundial 2026 e involucró a Cristiano Ronaldo: “Atrevido”

El pasado viernes se sorteó la fase de grupos del Mundial 2026 y todos los clasificados ya conocen a quiénes enfrentarán, dónde jugarán sus partidos y en qué horarios. La expectativa es total y quien opinó al respecto fue Novak Djokovic. La leyenda del tenis estuvo presente en el GP de Qatar de la Fórmula 1 que se corrió el pasado 30 de noviembre y pronosticó cómo será la final de la próxima Copa del Mundo y quién la ganará.

En diálogo con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan, Nole afirmó: “Voy a ser atrevido: Portugal. Portugal y van a ganarle a México en la final“. La respuesta del serbio generó sorpresa y luego retrucó: “Lo sé, pero dije que iba a ser atrevido. Portugal y México en la final, Portugal gana“. Cabe destacar que la lusitanos cuenta con Cristiano Ronaldo como gran estrella.

Verstappen, Djokovic y Tsunoda. (Foto: Getty).

Así quedó el grupo de Portugal para el Mundial 2026

La selección que tiene a Cristiano Ronaldo como gran figura es cabeza de serie del Grupo K y lo comparte con el ganador del repechaje que saldrá de los duelos entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. Los europeos disputarán sus dos primeros partidos en Houston y el tercero en Miami.

Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty).

¿Cómo es el grupo de México en el Mundial 2026?

Por su parte, los mexicanos integran el Grupo A y allí son cabeza de serie por ser uno de los tres países organizadores. Los de Javier Aguirre iniciarán su camino ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, luego de medirán frente a Corea del Sur en en Guadalajara y cerrará su participación en la zona también en el Azteca, en esta oportunidad contra el ganador del repechaje europeo que jugarán República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte.

