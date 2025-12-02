Qué hay de cierto sobre la posibilidad de que Santino Andino llegue a River en el próximo mercado de pases

Luego de un 2025 realmente calamitoso, River Plate inició una fuerte renovación de la mano de Marcelo Gallardo. En ese contexto, ídolos y referentes como Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja no seguirán en la institución, ya que terminan sus respectivos contrato el próximo 31 de diciembre.

Paralelamente y como no podía ser de otra manera, ya comenzó a apoderarse de la escena la danza de posibles refuerzos. Y un jugador que viene seduciendo a la entidad del barrio porteño de Núñez desde hace tiempo es Santino Andino, joven y talentoso atacante de Godoy Cruz de Mendoza que ha cautivado a propios y extraños.

Con solamente 20 años de edad, Andino, que viene de perder la categoría con el Tomba luego de una segunda mitad del año tétrica de la escuadra cuyana, se las ingenió para destacarse, algo que incluso le valió reiteradas convocatorias a la Selección Argentina de Diego Placente. Así las cosas, un posible traspaso a River podría ser una oportunidad inmejorable para progresar en su carrera.

Según pudo saber BOLAVIP, Andino es del gusto de Gallardo. Sin embargo, todavía no se transformó en una prioridad absoluta pensando en el próximo mercado de pases, por lo que no hay avances concretos con respecto a su potencial desembarco. Inclusive, el Millonario todavía no ha hecho ningún movimiento al respecto.

Marcelo Gallardo analiza refuerzos para enero. (Foto: Getty)

Andino, que surgió de las propias divisiones inferiores de Godoy Cruz, club donde debutó como futbolista profesional en 2024, es la máxima figura que tiene el Tomba en su plantel y todo indica que cambiará de aires después del doloroso descenso a la Primera Nacional. Bajo esa órbita, River tendría una fuerte competencia del exterior.

En medio de ese panorama, el periodista mendocino Juan Esteban Suraci aclaró que, por el momento, Godoy Cruz todavía no ha permitido ningún avance ni de River ni de ningún otro conjunto como consecuencia de que se encuentra en medio de un proceso electoral. Recién cuando se conozcan las nuevas autoridades habrá un panorama más claro.

En definitiva, recién a mediados de diciembre puede existir un camino más allanado para que River o cualquier otro conjunto interesado tenga la posibilidad de consultar condiciones concretas por Andino y efectuar acercamientos nítidos por un hombre que, apoyado en su destreza individual, tiene todo listo para pegar el salto.

Los números de Andino en Godoy Cruz

Santino Andino acumula 5 anotaciones al cabo de 33 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Godoy Cruz de Mendoza.

