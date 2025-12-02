Es tendencia:
Alan Shearer incluyó a un argentino en el once ideal de la Fecha 13 de la Premier League: “Excelente rendimiento”

El máximo goleador de la liga inglesa armó un XI con las mejores actuaciones del último fin de semana.

Por Agustín Vetere

Alan Shearer, leyenda de la Premier League.
© GettyAlan Shearer, leyenda de la Premier League.

Pasó el primer tercio de la temporada 2025-26 de la Premier League y Arsenal se mantiene como el único puntero del certamen. Sin embargo, hay un puñado de equipos detrás de los londinenses que suman a la espera de un tropiezo de los Gunners para hacerse de aquella posición.

En ese contexto, luego de la Fecha 13, Alan Shearer armó su once ideal del fin de semana para la página oficial de la Premier League. El exdelantero inglés, máximo goleador de la historia del campeonato, se basó en las actuaciones de los futbolistas en sus partidos de esta jornada.

Bajo los tres palos, el ídolo de Newcastle se decantó por Emiliano Martínez, el único argentino en este equipo. “Excelente actuación. Hizo algunas atajadas brillantes para mantener su arco en cero, incluyendo dos remates destacados ante Jorgen Strand Larsen y Yerson Mosquera”.

El campeón del mundo en Qatar 2022 mantuvo la valla invicta en la victoria de Aston Villa por la mínima como local ante Wolverhampton. Así, los de Unai Emery se metieron en zona de clasificación a Champions League en el cuarto lugar con 24 puntos, 6 menos que Arsenal.

Con la inclusión del arquero de la Selección Argentina, el XI de Shearer quedó con: Emiliano Martínez (Aston Villa); Kenny Tete (Fulham), Malick Thiaw (Newcastle), Trevoh Chalobah (Chelsea), Dan Burn (Newcastle); Reece James (Chelsea), Boubacar Kamara (Aston Villa); Phil Foden (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Cody Gakpo (Liverpool); e Igor Thiago (Brentford). DT: Enzo Maresca (Chelsea).

El XI ideal de Shearer. (Foto: Premier League)

Así está la tabla de la Premier League

DATOS CLAVE

  • Emiliano Martínez fue el único argentino elegido por Alan Shearer en el XI ideal de la Fecha 13 de la Premier.
  • El arquero Emiliano Martínez de Aston Villa mantuvo su arco en cero en la victoria 1-0 ante Wolverhampton.
  • Aston Villa con Emiliano Martínez se ubica cuarto con 24 puntos, a 6 unidades del Arsenal puntero.
agustín vetere
Agustín Vetere

