Fue campeón de la Libertadores con River en Madrid y estalló por las críticas a Cavani en Boca: “Me da bronca el destrato”

En medio de la histórica crisis futbolística que atraviesa Boca, con 12 partidos sin ganar, uno de los nombres que se encuentran bajo la lupa de los hinchas es el de Edinson Cavani. El uruguayo atraviesa una preocupante sequía goleadora y, partido a partido, la paciencia del público xeneize pareciera agotarse. Las miradas de reojo llegaron al punto de que, en el empate ante Racing, fue despedido de la cancha bajo intensos silbidos.

Sin embargo, una voz inesperada salió a defendelo: nada menos que Ignacio Scocco, figura indiscutida del primer ciclo de Marcelo Gallardo en River y campeón de la Copa Libertadores 2018 en Madrid ante Boca. Un currículum que el goleador dejó de lado por un momento para apoyar al Matador.

“Le tengo un enorme respeto a Cavani porque es una figura mundial. Me da mucha bronca el destrato que se tiene con él”, expresó Scocco en una entrevista con el streaming de Olga.

Incluso, el ex delantero, que defendió los colores de River entre 2017 y 2020, redobló la apuuesta al trazar un paralelismo con un viejo conocido de la Selección Argentina. “Es como pasó en su momento con el Pipa. Me parece una falta de respeto. Todos hemos tenido momentos en los que no te sale una”, sostuvo. Y sentenció: “Quiero que le vaya bien. La gente solo habla de cómo define Cavani. En Argentina es peor por la presión y cómo se vive el fútbol acá“.

Nacho Scocco bancó a Cavani ante su sequía goleadora en Boca.

La palabra de Scocco no es menor: con 38 goles, es el cuarto máximo artillero de la era Gallardo, solo superado por Lucas Alario (41), Julián Álvarez (54) y Rafael Santos Borré (55). Su trayectoria lo convierte en una voz autorizada, a pesar de tener un ciclo marcado en la vereda de en frente y su identificación en Newell’s.

Los números de Cavani en 2025

Mientras tanto, la estadística de Cavani se presenta preocupante en lo que va del año. Es que en 17 partidos jugados, apenas convirtió tres goles. El último fue contra Atlético Tucumán en la eliminación de la Copa Argentina, y antes de eso hay que remontarse al 16 de marzo, cuando marcó frente a Defensa y Justicia en la goleada 4-0. En este contexto, Boca no logra salir de la mala racha y el Matador no consigue reencontrarse con el gol, lo que alimenta aún más la presión.