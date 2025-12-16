La tajante condición que Boca le puso a Paulo Dybala para ficharlo en este mercado de pases

En las últimas horas, todo el mundo en Boca Juniors se vio completamente revolucionado ante la posibilidad concreta de que Paulo Dybala se convierta en refuerzo en el próximo mercado de pases. Es decir, a comienzos de 2026. No es novedad la simpatía de La Joya por el Xeneize y tampoco su futuro incierto en la Roma de Italia.

Por empezar, hay que decir que el campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 cuenta con poco lugar en el equipo titular del mencionado combinado capitalino en Italia, donde todo indica que quedará libre el próximo 30 de junio. Pese a ello, desde La Ribera tienen el deseo de hacerse con su ficha antes de esa fecha.

Así las cosas, según pudo conocer Bolavip este martes, la dirigencia de Boca, con Juan Román Riquelme a la cabeza, ya negocia con Dybala la posibilidad de que se transforme en refuerzo en la próxima ventana de transferencias. Se trataría, sin ningún tipo de dudas, en una incorporación de lujo pensando en ir por el título en la Copa Libertadores de América.

Bajo esa órbita, hay un detalle no menor al respecto y el mismo pasa por la cuestión económica. Según indicó el periodista partidario Ezequiel Sosa, Boca le puso una tajante condición a Dybala para poder ficharlo en enero próximo. Y la misma tiene que ver con el monto de su posible contrato en el equipo dirigido por Claudio Úbeda.

Paulo Dybala, futbolista argentino de Roma. (Foto: Getty)

En definitiva, el nuevo tope salarial del plantel profesional de Boca pasa por la figura de Leandro Paredes. Sí, absolutamente nadie puede cobrar más que el mediocampista central que llegó a mediados de 2025 y que ya se ha asentado como una pieza completamente determinante, tanto adentro como también afuera del campo.

Por ende, el atacante de 32 años de edad, surgido de las divisiones inferiores de Instituto de Córdoba y con pasado también en Palermo y Juventus, debe ser consciente de que, ni por asomo, podrá percibir la cantidad de dinero que embolsa en la Roma. Por el contrario, tendrá que adaptarse a la realidad de Boca y del fútbol argentino.

Por otra parte, para que Dybala pueda llegar a Boca en enero y no a mediados de 2026, tendrá que poner su granito de arena para facilitar su desvinculación anticipada del equipo italiano. Bajo ninguna circunstancia habrá negociación club a club, por lo que La Joya solamente recalará en la institución Xeneize con el pase en su poder.

¿Cuánto gana Paulo Dybala en la Roma?

Actualmente, Paulo Dybala tiene un contrato de 14 millones de dólares al año en la Roma de Italia. Como consecuencia de ello, Boca no puede afrontar un gasto cercano y el artillero tendrá que resignar una enorme porción de ingresos para cumplir su deseo de jugar en el Xeneize.

