El ex lateral por derecha fue multicampeón en su etapa como jugador del Xeneize, 20 años después sigue vinculado al club, pero en otra faceta.

Pablo Jerez nunca olvidará el 2 de julio de 2003, aquella noche en un Morumbí repleto, Carlos Bianchi lo mandó a la cancha para jugar los últimos minutos del partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Boca y Santos. El Xeneize había ganado la ida 2 a 0 y en la vuelta se imponía por 2 a 1. Jerez entró por Javier Villarreal y a los pocos minutos llegó el tercer tanto del elenco de la Ribera que selló el triunfo por 3 a 1 y la conquista de la quinta Copa Libertadores para las vitrinas de Boca.

Carlos Bianchi había confiado en Pablo Jerez a comienzos de 2003, de hecho, su estreno en Primera División fue el 23 de febrero ante Unión. Pocos meses después ganó la Copa Libertadores y sobre el final del año conquistó el Apertura y también la Copa Intercontinental ante el Milan. Ya en 2004 obtuvo su último título con la casaca del Xeneize, que fue la Copa Sudamericana 2004.

El presente de Pablo Jerez en Boca

Boca es una de las potencias del fútbol femenino tanto en Argentina como en Sudamérica. Su entrenadora es Florencia Quiñones y Pablo Jerez es uno de sus ayudantes de campo. Cabe destacar que las Gladiadoras iniciaron de gran manera el campeonato: ganaron sus primeros cuatro partidos, anotaron 22 goles y todavía mantienen la valla invicta. Por otro lado, el ex lateral por derecha también forma parte del equipo Senior.

La dura situación de salud de su hija

En 2004 nació su hija Zoe y tuvo algunos problemas de salud que pusieron en riesgo su vida. Pablo Jerez así se lo contó a TyC Sports hace un tiempo: “Tuvo meningitis, le produjo hidrocefalia y una gran infección. No dije nada en el club, estaba en un buen momento, pero mi cabeza no estaba en orden y fui decayendo. De a poco me fui excluyendo. Nos dijeron que iba a quedar postrada en una cama, en estado vegetativo. Llegué a un nivel de desesperación que recurrí hasta a los brujos”.

“No tengo un oficio, una formación. La última vez trabajé con un remis, en un auto que me prestaban. También es eso. Por eso quiero pregonar esto en los jóvenes, uno nunca sabe lo que te puede pasar. Tuve que vender varias de mis camisetas”, concluyó el ex lateral del Xeneize. Un detalle para nada menor es que Pablo Jerez utiliza su Instagram para ayudar en causas vinculadas a la salud, ya sea con donaciones para quienes lo necesiten. Sin dudas, la dura situación que atravesó con su hija hizo que explora más que nunca el costado de la solidaridad.

¿Cómo fue la carrera de Pablo Jerez?

Tras salir de Boca, en 2005 pasó a Colón de Santa Fe y allí estuvo por tres años. Entre 2008 y 2012 tuvo breves pasos por Tigre, Huracán y Olimpo de Bahía Blanca. El tramo final de su carrera fue en el ascenso profundo: Camioneros, San Martín de Burzaco, Deportivo Merlo y Midlan. Justamente este último equipo y Boca fueron los que más se ocuparon de Pablo Jerez y brindarle oportunidades para que pueda asistir a su hija cuando la necesitaba.