Javier Milei se puso a llorar en vivo al recordar el retiro de un jugador de Boca: “No lo pude evitar”

Cuando todavía era candidato a Presidente de la Nación, Javier Milei llegó a reconocer que había dejado de ser hincha de Boca y comenzado a simpatizar con River, equipo por el que aseguró haber hecho fuerzas en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018 que coronó al Millonario en Madrid. Ya habiendo asumido como máximo mandatario electo, apoyó sin embargo la candidatura de Andrés Ibarra y Mauricio Macri armada para competirle a Juan Román Riquelme la presidencia del Xeneize.

Aquella fórmula que apoyó el presidente libertario prometía llevar a Martín Palermo al club si finalmente lograba imponerse en las urnas. Algo que no sucedió ni siquiera con el voto de Milei, que asistió a La Bombonera el domingo electoral generando un clima tenso a su alrededor y tuvo que retirarse entre silbidos escoltado por su seguridad.

En una entrevista concedida recientemente a Radio Mitre, el líder de La Libertad Avanza volvió a referirse a su vinculación con Boca, recordando el día que decidió dejar de asistir a La Bombonera y dejándose ganar por la emoción al recordar precisamente al exdelantero con quien ha mantenido más de un amistoso encuentro personal.

“Cuando se retiró Palermo, el día que le regalaron el arco, yo dejé de ir a la cancha de Boca. No pude soportar la tristeza que me causó verlo a Martín retirarse. Fueron tantas alegrías que no pude volver”, dijo emocionado hasta las lágrimas.

Consultado precisamente por el producto de esa emoción, respondió: “Cómo no me voy a emocionar si me llenó de alegrías Martín. Salgamos de este tema”, dijo antes de secarse las lágrimas que le provocaron los recuerdos del Titán con la camiseta del Xeneize.

Crítico de Riquelme

La admiración de Javier Milei por Martín Palermo se opone radicalmente a sus sentimientos por Juan Román Riquelme, para muchos el máximo ídolo en la historia de Boca y su actual presidente. “En el fondo, Riquelme es un kirchnerista manejando a Boca”, dijo al momento de explicar por qué había decidido asistir a votar en La Bombonera. “Su gestión es un desastre”, había opinado a finales del año pasado.

Ya en este 2025 redobló la apuesta con su comentario: “Yo creo que al actual presidente de Boca lo eligió un hincha de River”, ironizó durante un discurso que brindó en Lomas de Zamora como parte de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas que se celebraron en la provincia de Buenos Aires a inicios de septiembre.