Jugó 14 años en Europa, disputó un Mundial y quiere que Luis Advíncula se vaya de Boca: “Pongo de la mía”

Este año estuvo muy lejos de ser el mejor para Luis Advíncula. Su nivel en Boca fue malo en sus últimas titularidades, perdió mucho terreno en la consideración del cuerpo técnico y ya se volvió costumbre que comience desde el banco de suplentes. Ahora, un ex compañero de la selección de Perú se refirió a su situación y dejó una frase que hizo mucho revuelo en el ambiente.

Durante el último tramo del primer semestres, el futbolista incaico perdió el puesto con Lucas Blondel y luego se adueñó del puesto Juan Barinaga, que es el que está jugando con regularidad desde hace meses porque cumple con lo pretendido. Ante eso, la salida del peruano de la institución empezó a barajarse como una opción y surgieron diversos rumores con varios clubes.

Lo cierto es que Jefferson Farfán rompió el silencio y se refirió a la situación que vive Advíncula en Boca desde hace tiempo. En una entrevista exclusiva con Gianluca Lapadula en su programa Enfocados junto a Roberto Guizasola, el mítico habilidoso fue contundente. “Imagínate, hermano. No es bulto. Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía“, sentenció la Foquita.

Jefferson Farfán, con la selección de Perú. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde y en la misma línea que lo mencionado anteriormente, el talentoso que marcó un antes y un después en la historia del fútbol peruano, amplió su discurso al respecto. “Imagínate al hombre en Alianza, con Sergio Peña al costado, Advíncula también“, insistió sobre una posible contratación del gigante sudamericano en el próximo mercado de pases de enero.

Si bien es potable una negociación entre los equipos debido a que el defensor no tiene rodaje desde hace tiempo y corre de atrás en la consideración del cuerpo técnico, la realidad es que Advíncula tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026. Así las cosas, el elenco incaico debería presentar una oferta que satisfaga los requisitos solicitados por el conjunto de la ribera.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que Farfán surgió de las divisiones inferiores, jugó sus primeros 4 años como profesional y se retiró en Alianza Lima. Sin embargo, también tuvo pasos recordados por PSV, Schalke 04, además de haber estado en Al-Jazira y Lokomotiv Moscú. También disputó el Mundial de Rusia 2018, donde jugó 2 partidos y consiguió dar una asistencia, aunque no pudo anotar.

Luis Advíncula, Jefferson Farfán y Christian Cueva. (Getty Images)

La postura de Alianza Lima sobre fichar a Luis Advíncula

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se refirió a esta cuestión recientemente. “Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional”, expresó en primer lugar.

Publicidad

Publicidad

Ya más en profundidad, el dirigente reveló: “Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales”. Luego, añadió: “Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis“.