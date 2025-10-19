Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Jugó 14 años en Europa, disputó un Mundial y quiere que Luis Advíncula se vaya de Boca: “Pongo de la mía”

Jefferson Farfán se refirió a la posible llegada del defensor peruano a Alianza Lima, a causa del poco rodaje que posee en el Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Luis Advíncula, defensor peruano que se desempeña en Boca Juniors.
© GettyLuis Advíncula, defensor peruano que se desempeña en Boca Juniors.

Este año estuvo muy lejos de ser el mejor para Luis Advíncula. Su nivel en Boca fue malo en sus últimas titularidades, perdió mucho terreno en la consideración del cuerpo técnico y ya se volvió costumbre que comience desde el banco de suplentes. Ahora, un ex compañero de la selección de Perú se refirió a su situación y dejó una frase que hizo mucho revuelo en el ambiente.

Durante el último tramo del primer semestres, el futbolista incaico perdió el puesto con Lucas Blondel y luego se adueñó del puesto Juan Barinaga, que es el que está jugando con regularidad desde hace meses porque cumple con lo pretendido. Ante eso, la salida del peruano de la institución empezó a barajarse como una opción y surgieron diversos rumores con varios clubes.

Lo cierto es que Jefferson Farfán rompió el silencio y se refirió a la situación que vive Advíncula en Boca desde hace tiempo. En una entrevista exclusiva con Gianluca Lapadula en su programa Enfocados junto a Roberto Guizasola, el mítico habilidoso fue contundente. “Imagínate, hermano. No es bulto. Si el hombre va a Alianza Lima, yo pongo de la mía“, sentenció la Foquita.

Jefferson Farfán, con la selección de Perú. (Getty Images)

Jefferson Farfán, con la selección de Perú. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde y en la misma línea que lo mencionado anteriormente, el talentoso que marcó un antes y un después en la historia del fútbol peruano, amplió su discurso al respecto. “Imagínate al hombre en Alianza, con Sergio Peña al costado, Advíncula también“, insistió sobre una posible contratación del gigante sudamericano en el próximo mercado de pases de enero.

Si bien es potable una negociación entre los equipos debido a que el defensor no tiene rodaje desde hace tiempo y corre de atrás en la consideración del cuerpo técnico, la realidad es que Advíncula tiene contrato vigente con Boca hasta el 31 de diciembre de 2026. Así las cosas, el elenco incaico debería presentar una oferta que satisfaga los requisitos solicitados por el conjunto de la ribera.

Publicidad

Cabe recordar que Farfán surgió de las divisiones inferiores, jugó sus primeros 4 años como profesional y se retiró en Alianza Lima. Sin embargo, también tuvo pasos recordados por PSV, Schalke 04, además de haber estado en Al-Jazira y Lokomotiv Moscú. También disputó el Mundial de Rusia 2018, donde jugó 2 partidos y consiguió dar una asistencia, aunque no pudo anotar.

Luis Advíncula, Jefferson Farfán y Christian Cueva. (Getty Images)

Luis Advíncula, Jefferson Farfán y Christian Cueva. (Getty Images)

La postura de Alianza Lima sobre fichar a Luis Advíncula

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se refirió a esta cuestión recientemente. “Luis es un jugador superinteresante, no solo para Alianza Lima, entiendo que para cualquier equipo del medio local e internacional. Demás está hablar de su calidad futbolística. Y en lo personal, lo conozco de paso en la Selección y es un excelente profesional”, expresó en primer lugar.

Publicidad

Ya más en profundidad, el dirigente reveló: “Nos encantaría tenerlo, pero hoy no hay nada, somos respetuosos. Él tiene contrato con Boca Juniors. Se estuvieron hablando de cifras estratosféricas que no son reales”. Luego, añadió: “Nosotros para traer a un jugador hacemos un análisis deportivo y económico, y en ese sentido, hoy por hoy, no es este momento para hablar de Luis“.

Conmoción en el fútbol: asesinaron a joven promesa tras un secuestro por una presunta red de tráfico de personas

ver también

Conmoción en el fútbol: asesinaron a joven promesa tras un secuestro por una presunta red de tráfico de personas

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Del papelón con Mascherano a la final del Mundial sub 20: Placente es el mejor DT de la selección juvenil desde Pekerman y Tocalli

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Boca hoy: Advíncula suena en Alianza Lima, Chiquito Romero a Argentinos y más
Boca Juniors

Boca hoy: Advíncula suena en Alianza Lima, Chiquito Romero a Argentinos y más

Tras perder el puesto en Boca, Advíncula fue titular con Perú, cometió un error viral y los hinchas lo destrozaron: “Un poste”
Eliminatorias de Conmebol

Tras perder el puesto en Boca, Advíncula fue titular con Perú, cometió un error viral y los hinchas lo destrozaron: “Un poste”

Luis Advíncula fue convocado por la Selección de Perú para ir en búsqueda de la clasificación al Mundial
Boca Juniors

Luis Advíncula fue convocado por la Selección de Perú para ir en búsqueda de la clasificación al Mundial

Pese a la derrota, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina
Mundial Sub 20

Pese a la derrota, Messi les dedicó un emotivo posteo a los jugadores de la Selección Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo