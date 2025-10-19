Conmoción en el fútbol: asesinaron a joven promesa tras un secuestro por una presunta red de tráfico de personas

El mundo del fútbol está de luto: fue hallado muerto Cheikh Touré. El arquero senegalés de 18 años fue encontrado sin vida en Ghana este sábado, luego de haber sido víctima de una presunta red de tráfico de personas, según informaron las fuentes locales. De esta manera, África transita un delicado fin de semana debido a esta triste noticia que sacudió al deporte en general.

El Ministerio de Integración Africana y de Asuntos Exteriores de Senegal confirmó la tragedia y dio inicio a una exhaustiva investigación para esclarecer la causa, en coordinación con la policía ghanesa. Hasta la última actualización, el cuerpo del guardameta está en pleno proceso de repatriación hacia la ciudad de su nación natal, tal como anunció el medio French Football Weekly.

Aunque la muerte data del sábado 18 de octubre, los primeros indicios apuntaron a un secuestro mediante una estafa con promesas de acceder a una prueba en un club profesional. Ante esa cuestión, ambos países acordaron el envío de dos oficiales a Kumasi para colaborar. Sin embargo, fue hallado en la morgue Ebenezer de Tafo, que está ubicada en la zona aledaña a Ashanti.

Cheikh Touré, arquero senegalés que fue hallado muerto en Ghana.

Este gran dilema comenzó cuando la familia de Touré fue contactada por los secuestradores, quienes exigieron un rescate a cambio de la liberación. Si bien estipularon un tiempo para que se lleve a cabo la transacción pertinente para que regrese a su vida habitual, como no pudieron conseguir el dinero solicitado, los delincuentes cumplieron su amenaza y asesinaron a Cheikh.

El Ministerio mencionado anteriormente, se encargó de dar un comunicado oficial para dar a conocer la trágica novedad que sacudió al deporte africano. “Hemos sabido con profunda tristeza del trágico fallecimiento del joven portero Cheikh Touré, miembro de la academia Esprit Foot de Yeumbeul, ocurrido en circunstancias dramáticas en el extranjero”, sostenía el escrito.

Esta noticia generó un impacto aún mayor, debido a que Touré era considerado una enorme promesa del fútbol senegalés. Finalmente, para completar el comunicado sobre la pérdida del juvenil africano, el Ministerio amplió: “Profunda compasión por la familia en duelo”. Luego, sobre la investigación todavía vigente, sumó: “Se está llevando a cabo con la mayor atención y prioridad“.