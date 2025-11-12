Mientras se define su futuro en Boca, el fuerte respaldo de Leandro Paredes a Claudio Úbeda: “Lo está haciendo muy bien”

Después de la victoria en el Superclásico, en el Mundo Boca se debate si Claudio Úbeda debe seguir siendo el entrenador del primer equipo después de diciembre. El Sifón tomó el lugar de Miguel Ángel Russo, cumplió con el primer objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y los suyos lideran la tabla del Torneo Clausura. En el medio de la incertidumbre por su futuro, Leandro Paredes salió a respaldarlo.

Tras el entrenamiento de miércoles por la mañana en Ezeiza, el capitán se mostró satisfecho con el trabajo de Sifón y compañía: “La verdad que el cuerpo técnico lo está haciendo muy bien. Tiene nuestra confianza y todo nuestro apoyo. Ojalá juntos sigamos creciendo”.

“Estamos en crecimiento obviamente, él también. Que sienta nuestro apoyo también es muy bueno. Hemos mejorado en el juego, así que eso sin duda también es por ellos“, expresó el campeón del mundo, que no dudó en bancar al estratega.

Qué dijo Paredes de Dybala, el Colo Barco y Marchesín

Consultado por la chance de que Paulo Dybala llegue al Xeneize, Dybala declaró: “Yo ya lo hablé varias veces con él. Ojalá que viva su vida y su carrera muy tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar“.

“No soy quien para meterme en las decisiones de los demás. Obviamente, el deseo y la ilusión siempre están, pero son decisiones muy personales y no me puedo meter”, remarcó.

También se refirió al pedido particular que recibió de Valentín Barco: “Me escribió felicitándome por el partido que habíamos hecho y aprovechó para pedirme la camiseta. Él pensaba que viajaba, pero como no viajé se la tengo que guardar”. Además, calmó las aguas respecto a un posible retorno: “Es muy chico y se fue a Europa, obviamente tiene un futuro muy grande por delante. Ojalá pueda disfrutar mucho y, cuando tenga la posibilidad y él quiera, vuelva al club“.

Por otra parte, Paredes explicó su abrazo con Agustín Marchesín: “Yo trato de que cada compañero mío se sienta de la mejor manera. Eso nos hace crecer a todos. Que el arquero titular de nuestro club tenga la confianza al máximo, para nosotros es muy importante“.

