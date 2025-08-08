La cruda reacción de los hinchas de Boca al enterarse que Rojo rescindirá su contrato: “Uno menos”

Son tiempos de cambios importantes en Boca. Juan Román Riquelme quedó en el ojo de la tormenta, Miguel Ángel Russo no está firme en su cargo, hubo salidas importantes en el Consejo de Fútbol, como las de Mauricio Serna y Raúl Cascini, y ahora se confirmó que Marcos Rojo aceptó la propuesta del club para rescindir su contrato. Cabe recordar que el defensor había sido apartado del primer equipo y que no era considerado.

La rescisión se firmará en las próximas horas y Marcos Rojo quedará con el pase en su poder. Si bien en su momento se había dicho que Estudiantes de La Plata podía ser su destino, todo indica que eso no será así y que el defensor pasará a Racing Club. Según pudo saber Bolavip, este viernes habrá reuniones entre dirigentes de la Academia y Marcos Rojo para avanzar y que pueda sumarse a las órdenes de Gustavo Costas lo antes posible.

¿Cómo fue el paso de Rojo por Boca?

Más allá de las estadísticas, que indican que Marcos Rojo visitó la camiseta de Boca en 118 oportunidades, marco nueve goles y ganó cuatro títulos en sus cuatro años y medio en el club, la realidad es que el paso de ex Manchester United quedará marcado por las lesiones que le impidieron estar en momentos importantes como también algunas actitudes indisciplinarías. En lo que respecta a su nivel, tuvo altibajos, pero cuando estuvo bien fue importante para el equipo, aunque nunca pudo sostenerlo en el tiempo.

El hincha de Boca está harto del presente del equipo. Las quejas en las redes sociales -y también en La Bombonera- son prácticamente constantes y muchos son los apuntados. En esta oportunidad, la reacción de los fanáticos fue principalmente positiva al enterarse que Marcos Rojo no continuará en el club, aunque en muchos de los mensajes que se pudieron leer se pedía que la lista se agrande. Cabe recordar que el Xeneize acumula once encuentros sin ganar y que el próximo sábado desde las 16.30 horas recibirá a Racing por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura.

La reacción de los hinchas de Boca tras confirmarse la salida de Rojo

