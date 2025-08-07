Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles

Después de varias idas y vueltas, se concretó la salida del futbolista que estaba marginado en Boca.

Por Julián Mazzara

Marcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles
© Getty ImagesMarcos Rojo rescindió su contrato con Boca: los detalles

Juan Román Riquelme se encuentra en pleno rearmado del Consejo de Fútbol luego de lo que fueron las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini. Todavía no está claro quién tomará las riendas en cuanto a lo futbolístico y los reemplazará, aunque en el mientras tanto es Marcelo Delgado quien quedó como la cara visible del sector.

En medio de todo el conflicto deportivo que atraviesa Boca, que no consigue la victoria hace 11 partidos y ahora se le viene el clásico ante Racing, se concretó la salida de Marcos Rojo, quien en horas del mediodía rechazó la rescisión contractual. Pero después de que pasara el tiempo, cambió de opinión y le indicó a Riquelme que aceptaba la misma.

Noticia en desarrollo…

Marcos Rojo rescindió en Boca. (Alex Grimm/Getty Images)

Marcos Rojo rescindió en Boca. (Alex Grimm/Getty Images)

Los números de Marcos Rojo en Boca

Durante su estadía en Boca, al que llegó en febrero de 2021, Marcos Rojo logró acumular 9 anotaciones al cabo de 118 compromisos de carácter oficial. En su paso por la institución, se quedó con la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

Lee también
El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid
Fútbol europeo

El dorsal que tendrá Franco Mastantuono en Real Madrid

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo
Polideportivo

Dolor en el deporte por la muerte de Matilde Itzcovich, promesa del automovilismo

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing
Boca Juniors

Belmonte, el nuevo lesionado de Boca en la previa del clásico ante Racing

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1
FÓRMULA 1

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de los Países Bajos de la Fórmula 1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo