Juan Román Riquelme se encuentra en pleno rearmado del Consejo de Fútbol luego de lo que fueron las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini. Todavía no está claro quién tomará las riendas en cuanto a lo futbolístico y los reemplazará, aunque en el mientras tanto es Marcelo Delgado quien quedó como la cara visible del sector.

En medio de todo el conflicto deportivo que atraviesa Boca, que no consigue la victoria hace 11 partidos y ahora se le viene el clásico ante Racing, se concretó la salida de Marcos Rojo, quien en horas del mediodía rechazó la rescisión contractual. Pero después de que pasara el tiempo, cambió de opinión y le indicó a Riquelme que aceptaba la misma.

Marcos Rojo rescindió en Boca. (Alex Grimm/Getty Images)

Los números de Marcos Rojo en Boca

Durante su estadía en Boca, al que llegó en febrero de 2021, Marcos Rojo logró acumular 9 anotaciones al cabo de 118 compromisos de carácter oficial. En su paso por la institución, se quedó con la Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.