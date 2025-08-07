Tras rescindir su contrato con Boca, Marcos Rojo empezó a sonar con fuerza para otro grande de Argentina

En medio de la importante crisis futbolística en la que está inmerso Boca, en las últimas horas se disolvió el Consejo de Fútbol y se concretó la rescisión del contrato de Marcos Rojo. La salida del zaguero central era cuestión de tiempo, pero ahora que es un hecho ya recibió un fuerte interés de parte del entrenador de otro equipo de los denominados ‘grandes’ del fútbol argentino.

El defensor cortó su vínculo con el Xeneize antes de tiempo, luego de que Juan Román Riquelme le haya acercado la propuesta este jueves. Si bien en un principio la rechazó, en horas de la tarde se comunicó con el presidente para convertirla en realidad. Fue así como se llegó a un acuerdo entre las partes para interrumpir el convenio y transformarse en agente libre.

Lo cierto es que Gustavo Costas quiere sumar a Rojo al plantel de Racing. El director técnico ya había coqueteado con la opción de contratar al zaguero cuando todavía pertenecía a Boca, pero ahora que está sin equipo las chances aumentan considerablemente. De hecho, hace muy pocos días se refirió al respecto durante una conferencia de prensa post partido.

Gustavo Costas, director técnico de Racing Club.

Luego de la victoria ante Deportivo Riestra por Copa Argentina, el entrenador fue consultado sobre una comunicación con el jugador para convencerlo de hacer el traspaso. No solo que no negó haber mantenido una conversación con el ex Manchester United sino que, tras haber soltado una risa pícara, el ídolo de la Academia mencionó: “¿Tan importante es que lo llame?”.

Aunque el director técnico está realmente interesado en tener bajo sus órdenes al ex integrante de la Selección Argentina de cara a los duelos de eliminación de la Copa Libertadores de América, desde la dirigencia de Racing no están del todo convencidos de llevar a cabo la inversión. Pero si las pretensiones salariales están dentro del rango, la institución afrontaría los gastos necesarios.

Luego de que este sábado Boca y Racing se saquen chispas por la cuarta fecha del Torneo Clausura, el conjunto de Avellaneda disputa los octavos de final del certamen continental frente a Peñarol. En el escenario hipotético de que se concrete la negociación, existe la posibilidad de que integre la lista de buena fe. Lo mismo aplica para Estudiantes de La Plata, que también está interesado.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Desde su arribo a la institución a principios de 2021 en condición de libre, Marcos Rojo disputó un total de 118 partidos oficiales y consiguió convertir 9 goles. En ese lapso de tiempo, el ex capitán conquistó 4 títulos domésticos: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022.

