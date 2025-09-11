Es tendencia:
La drástica decisión que tomó Boca para evitar filtraciones del vestuario: “Chau”

El Xeneize no quiere distracciones en la concentración del plantel y es por eso que prohibieron las visitas.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
En la previa del partido contra Rosario Central por la octava fecha del Torneo Clausura, la dirigencia de Boca tomó una particular decisión con las concentraciones del plantel, debido a que buscan que los futbolistas no sufran distracciones ni que se filtren intimidades del vestuario. 

Es que, en el último tiempo se filtraron diferentes conflictos internos del plantel del Xeneize, y es por eso que desde el club buscan cortar con los mismos, así como también que sus jugadores solamente se concentren en disputar los encuentros. Es por eso que prohibieron el ingreso de los peluqueros a la concentración.

“Hubo una decisión y a la concentración no entran más los peluqueros. Chau peluqueros”, comentó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental, informando que en Boca decidieron que los peluqueros dejen de entrar al hotel junto a los jugadores, tal como venía ocurriendo. 

“La idea es que estén todos mentalizados 100% en el partido”, continuó explicando uno de los motivos de la decisión. Además, explicó que los peluqueros podrán ingresar al Boca Predio de Ezeiza para cortarle el pelo a los jugadores, o bien ir al domicilio de cada futbolista. 

Las dos dudas en el equipo de Boca para enfrentar a Rosario Central

Claudio Úbeda tiene dos dudas en el equipo titular para visitar al Canalla, la primera está en la zaga central y la segunda en la mitad de cancha. Así las cosas, el Xeneize formaría con: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

