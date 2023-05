La “bomba” informativa de Radio Continental dejó a los hinchas de Boca sin respuestas: “Si el club cumple lo prometido, estaría todo arreglado para que Mauro Icardi sea refuerzo a partir de junio“. Aparentemente, las negociaciones van por buen rumbo y la estrella del Galatasaray podría ponerse la camiseta azul y oro en el corto plazo.

Apenas comenzaron los rumores, en redes sociales bromearon con la “confrontación” que tendría Icardi con Wanda Nara, pareja y representante del jugador, a raíz del ferviente fanatismo de la empresaria por River. De hecho, su reciente aparición en el Monumental se llevó todos los flashes presentes en Núñez.

No obstante, una foto que se viralizó meses atrás comprueba que no habrá problemas de ningún tipo si el ex Inter decide volver al fútbol argentino para jugar en el Xeneize. La imagen se remonta al último campeonato de Primera División conquistado por el club de La Ribera.

“Gallina siempre, pero tengo una parte azul y amarillo (vía emojis). Felicidades”, escribió Wanda Nara a través de su cuenta de Instagram junto a una foto suya utilizando la camiseta de Boca. La misma data desde 2018 y la modelo la trajo al presente para demostrar su cariño para con el clásico rival.

Incluso, cuando Wanda fue consultada en el pasado sobre la posibilidad de que Icardi juegue en el Xeneize, ella le dio el visto bueno. “Que venga a jugar a la Argentina sería buenísimo para mis hijos y para mí. Yo soy de River, pero no tendría problemas si tengo que gritar los goles de Boca”, expresó. Luz verde.