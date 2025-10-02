Fue citado por Scaloni a Argentina, lo ficharon en 15 millones de la Premier League y quiere jugar en Racing: “Milito me tiene que llamar”

En medio de este gran presente de Racing, donde el año pasado conquistó la Copa Sudamericana y luego la Recopa correspondiente y en esta temporada ya clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, ahora recibió una buena noticia de cara al futuro. Es que pensando en el futuro, podría sumar un verdadero refuerzo de jerarquía para mejorar aún más el plantel: Carlos Alcaraz.

El mediocampista formado en el predio Tita Mattiussi, tuvo un impacto inmediato cuando se convirtió en profesional. Destacaba por su gran manejo de pelota y un sorprendente olfato goleador para inventarse situaciones de cara al arco rival, que le permitió emigrar a la Premier League por 15 millones de dólares, pasar por Juventus y hasta llegó a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, pero no debutó.

Lo cierto es que en esta oportunidad decidió romper el silencio y generó mucha ilusión en los fanáticos del equipo de Avellaneda. En referencia al vínculo que mantiene con Diego Milito, el volante no tardó en dejar una frase inesperada que demuestra su intensión de volver a Racing. “Ya sabe que cuando me necesite o quiera que vuelva, solo tendrá que llamarme”, deslizó en forma de guiño.

Carlos Alcaraz, ex mediocampista de Racing.

Luego, se tomó unos segundos para aclarar que tiene una relación muy buena con el mandatario de la Academia y conversa más seguido de lo que se imaginaba. “Siempre me habla para saber cómo estoy y yo también le escribo para felicitarlo por alguna victoria, cómo lo hice después de la serie con Peñarol. Tengo un muy buen diálogo”, confesó el actual Everton de Inglaterra.

Además, hizo mención a cómo está actualmente el equipo que dirige Gustavo Costas y el excelente presente que atraviesa. “Siento que hoy el club está muy bien, tiene unos grandísimos jugadores y yo creo que no entraría en el 11 titular porque ninguno de los jugadores que están merecen salir“, reveló sobre su clara postura en relación al plantel que viene de ser campeón internacional.

También hizo referencia al experimentado entrenador que regresó al club para volver a conquistar un trofeo continental. “Me gustan los técnicos como Gustavo“, sostuvo en principio. “Yo tuve la suerte de que me dirija Beccacece y vivía el fútbol con la misma pasión que Gustavo, que además tiene un cariño por Racing enorme. Por eso yo me identifico con un técnico como él”, agregó.

Carlos Alcaraz, ex mediocampista de Racing Club.

En conclusión, cerró sus declaraciones con otro guiño hacia Racing. “Siempre me pica el bichito de volver, jugar en su cancha y con su hinchada. Solo tengo palabras de agradecimiento con los hinchas. Ojalá pueda verlos pronto, ya sea colgado en una tribuna o sentado en un palco, pero sepan que siempre les deseo lo mejor a ellos y a los jugadores del club”, culminó su discurso.

