La llamativa reacción de La Bombonera al gol de Edinson Cavani en la victoria de Boca ante Banfield

Boca continúa con su levantada en el Torneo Clausura, y por la sexta fecha del Grupo A venció en La Bombonera a Banfield por 2 a 0, con goles de sus delanteros Miguel Merentiel y Edinson Cavani, quienes cortaron una racha negativa sin marcar por el certamen doméstico.

Sobre el final de la segunda parte, luego de un cabezazo de Battaglia que pegó en el travesaño, Cavani la empujó en el área chica para liquidar el pleito y cortar así con una racha de cinco meses sin marcar por el torneo local, ya que su último gol fue contra Atlético Tucumán por Copa Argentina.

Luego de su festejo tradicional con la flecha, los hinchas presentes en La Bombonera tuvieron una particular reacción para con el tanto del uruguayo, ya que entonaron una canción para bancarlo a pesar del mal momento que atraviesa frente al arco rival en lo que va de la temporada.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani, que ya van a venir”, fue la canción que cantó una parte de la hinchada de Boca en su estadio para bancar a su delantero, quien lleva cuatro goles en 19 partidos disputados en lo que va del año futbolístico.

Esta no es la primera vez que suena esta canción en La Bombonera. En 2024, previo al partido contra Belgrano por la Copa de la Liga, también bancaron a Cavani en la entrada en calor y el uruguayo pagó con goles, debido a que marcó un triplete en la victoria 3 a 2 ante el Pirata.

Riquelme llamó a Cavani tras su gol ante Banfield

En diálogo con El Canal de Boca, Edinson Cavani afirmó: “Recibí una llamada de Román contento por el triunfo, por lo personal, por el gol y porque se empiezan a ver cosas que con el tiempo estamos logrando encontrar, que es un poco esa identidad que tiene que tener este equipo. Me transmitió su alegría, yo le transmití la mía también. Ahora queda recuperar tranquilo, descansar este día libre que podamos tener y volver a los entrenamientos con toda la disposición de nuevo para preparar el próximo partido el fin de semana”.

