Leandro Paredes solo necesitó cuatro palabras para hablar de Edinson Cavani tras su vuelta al gol en Boca

En una tarde soleada, Boca venció 2-0 a Banfield y consiguió su segunda victoria consecutiva para dejar atrás la racha negativa que ya pertenece al pasado. Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani para poner en ventaja al Xeneize, los tres puntos se quedaron en La Bombonera para seguir dejando en evidencia la mejoría en estos últimos encuentros por el Torneo Clausura 2025.

Pese a los autores de las anotaciones, la figura fue Leandro Paredes. Además de haber tenido participación directa en ambas jugadas que sentenciaron el marcador final, fue fundamental en la mitad de la cancha y marcó el ritmo de juego. Al término del partido, se refirió a ambos delanteros uruguayos que pudieron cortar la sequía al convertir este domingo ante el Taladro.

Lo cierto es que Paredes dialogó con TNT Sports ni bien finalizó el encuentro y respaldó a ambos atacantes en sus vueltas al gol. “Es importante para nosotros como equipo que ellos puedan convertir y estén con confianza. Son dos jugadores importantísimos, que ellos puedan marcar a nosotros nos hace muy bien y seguro que a ellos también, que sigan así”, destacó.

Edinson Cavani, celebrando su gol durante la victoria de Boca Juniors ante Banfield en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el volante que habilitó a Brian Aguirre para que asista a Merentiel en el primer tanto, amplió su discurso. “Afrontar una semana después de una victoria siempre es bueno para la cabeza y la mentalidad. Trabajamos muy bien estos 15 días para conseguir estas dos victorias”, sostuvo el campeón del mundo en Qatar 2022.

Además, el ejecutor de un gran tiro de esquina que derivó en la anotación de Cavani -cabezazo de Rodrigo Battaglia mediante-, también manifestó: “Creo que habíamos hecho un gran partido con Racing pero no pudimos conseguir la victoria“. Y respecto a los triunfos consecutivos, expresó: “Ahora fuimos a Mendoza y lo hicimos otra vez hoy, así que estoy contento”.

Para completar sus declaraciones, el integrante de la Selección Argentina añadió: “Tenemos que estar todos los jugadores del plantel al 100%, preparados para cuando nos toque jugar hacerlo de la mejor manera y ayudar al que tenemos al lado”. Por último, Paredes se refirió al plantel de Boca y sobre sus propios compañeros, confesó: “Este grupo se lo merecía”.

Los próximos partidos de Boca

31 de agosto: Aldosivi – Boca | Torneo Clausura 2025

14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

28 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

