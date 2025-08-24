Es tendencia:
Boca Juniors

Leandro Paredes solo necesitó cuatro palabras para hablar de Edinson Cavani tras su vuelta al gol en Boca

El campeón del mundo, de gran partido ante Banfield, apoyó al delantero uruguayo que volvió a festejar después de un largo tiempo.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, que respaldó a Edinson Cavani tras la victoria ante Banfield.
Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors, que respaldó a Edinson Cavani tras la victoria ante Banfield.

En una tarde soleada, Boca venció 2-0 a Banfield y consiguió su segunda victoria consecutiva para dejar atrás la racha negativa que ya pertenece al pasado. Con goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani para poner en ventaja al Xeneize, los tres puntos se quedaron en La Bombonera para seguir dejando en evidencia la mejoría en estos últimos encuentros por el Torneo Clausura 2025.

Pese a los autores de las anotaciones, la figura fue Leandro Paredes. Además de haber tenido participación directa en ambas jugadas que sentenciaron el marcador final, fue fundamental en la mitad de la cancha y marcó el ritmo de juego. Al término del partido, se refirió a ambos delanteros uruguayos que pudieron cortar la sequía al convertir este domingo ante el Taladro.

Lo cierto es que Paredes dialogó con TNT Sports ni bien finalizó el encuentro y respaldó a ambos atacantes en sus vueltas al gol. “Es importante para nosotros como equipo que ellos puedan convertir y estén con confianza. Son dos jugadores importantísimos, que ellos puedan marcar a nosotros nos hace muy bien y seguro que a ellos también, que sigan así”, destacó.

Edinson Cavani, celebrando su gol durante la victoria de Boca Juniors ante Banfield en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Edinson Cavani, celebrando su gol durante la victoria de Boca Juniors ante Banfield en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2025.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el volante que habilitó a Brian Aguirre para que asista a Merentiel en el primer tanto, amplió su discurso. “Afrontar una semana después de una victoria siempre es bueno para la cabeza y la mentalidad. Trabajamos muy bien estos 15 días para conseguir estas dos victorias”, sostuvo el campeón del mundo en Qatar 2022.

Además, el ejecutor de un gran tiro de esquina que derivó en la anotación de Cavani -cabezazo de Rodrigo Battaglia mediante-, también manifestó: “Creo que habíamos hecho un gran partido con Racing pero no pudimos conseguir la victoria“. Y respecto a los triunfos consecutivos, expresó: “Ahora fuimos a Mendoza y lo hicimos otra vez hoy, así que estoy contento”.

Para completar sus declaraciones, el integrante de la Selección Argentina añadió: “Tenemos que estar todos los jugadores del plantel al 100%, preparados para cuando nos toque jugar hacerlo de la mejor manera y ayudar al que tenemos al lado”. Por último, Paredes se refirió al plantel de Boca y sobre sus propios compañeros, confesó: “Este grupo se lo merecía”.

Los próximos partidos de Boca

  • 31 de agosto: Aldosivi – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025
  • 28 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025
  • 5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025
Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Los puntajes 1×1 de Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Con la vuelta al gol de Merentiel y Cavani, Boca encadenó ante Banfield otra victoria en el Torneo Clausura

Con la vuelta al gol de Merentiel y Cavani, Boca encadenó ante Banfield otra victoria en el Torneo Clausura

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

