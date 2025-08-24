Es tendencia:
La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Banfield

El Xeneize venció 2-0 al Taladro, sumó su segunda victoria al hilo y el entrenador tomó una resolución con el plantel.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors.
Luego de la contundente victoria por 2-0 ante Banfield en La Bombonera, Miguel Ángel Russo tomó una drástica decisión con el plantel. Boca sumó su segundo triunfo de manera consecutiva y dejó atrás la peor racha de su historia, que le permitió reacomodarse en el Torneo Clausura 2025 y en la tabla anual con el objetivo puesto en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Gracias a los goles de Miguel Merentiel y Edinson Cavani, el Xeneize venció al Taladro y se mantiene en la senda ganadora, que le permite trabajar con mayor tranquilidad durante la semana. Además, contó con un excelente desempeño individual de Leandro Paredes, que participó directamente en ambas anotaciones de los uruguayos y se convirtió en la figura del partido.

Lo cierto es que, tras ganarle a Banfield, Russo decidió que el plantel de Boca tenga el día libre. De esta forma, los jugadores no entrenarán durante la jornada del lunes ya que fueron licenciados por el cuerpo técnico para que aprovechen la jornada para estar con su círculo íntimo, lo que se puede tomar como un premio por los resultados en estos últimos dos compromisos más recientes.

Así las cosas, bien se sabe que el Xeneize retornará a las prácticas el martes a partir de las 15 horas, para empezar a planificar lo que será el encuentro contra Aldosivi por la séptima fecha. Luego de visitar al Tiburón habrá dos semanas de parate debido a las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que es muy probable que en esos días vuelvan a tener descansos los futbolistas del club.

Un dato importante a resaltar es que por el momento no habrá hinchas de Boca en Mar del Plata, debido a que las autoridades no aprobaron el pedido de la dirigencia del conjunto de la ribera ni de la AFA. De todas maneras, en las próximas horas se comunicará oficialmente la resolución que podría cambiar o bien terminar de confirmar la información ya conocida.

Russo, feliz por el triunfo y rendido ante Paredes

Luego de la victoria, Russo habló en la conferencia de prensa y destacó lo hecho por los jugadores sobre el campo de juego de La Bombonera. “Era algo necesario para todos los chicos. Estoy convencido de lo que venimos haciendo en la semana. Estamos en buen nivel, con mucho diálogo entre todos. Eso es bueno”, manifestó el experimentado entrenador.

Sin embargo, también se tomó el tiempo de elogiar a Paredes. “Tiene una categoría que es distinta, es completamente distinto. Por suerte lo tenemos en Boca“, expresó en primer lugar. Además, cerró la frase con dos fuertes confesiones y reveló: “Es uno de los mejores jugadores que tuve. Es un líder y estoy agradecido que lo puedo dirigir”.

