La reacción de Franco Colapinto a la victoria de Boca en el Superclásico

Tras su participación en el GP de Brasil, el piloto de Alpine celebró el triunfo de su equipo por el Torneo Clausura.

Por Agustín Vetere

© GettyBoca se impuso ante River y se metió en la Libertadores.

En La Bombonera, Boca Juniors cosechó tres puntos de oro al triunfar por 2-0 ante River Plate en el marco de la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los autores de los goles en un partido sin equivalencias a favor de los locales.

Con Dua Lipa presente en el palco, esta nueva edición del Superclásico paralizó a los futboleros alrededor del planeta. La victoria del Xeneize desató los festejos de millones y Franco Colapinto no se quiso perder la celebración de su equipo ante el eterno rival.

A pocas horas de haberse bajado del Alpine A525 tras el Gran Premio de Brasil, el piloto de Pilar reaccionó al triunfo en su cuenta de Instagram al repostear una publicación de la cuenta oficial de Boca, a la que acompañó por un contundente: “¡Vamooo!”.

El argentino, que finalizó en el 15° puesto en el Circuito de Interlagos, se mostró activo durante el fin de semana de la Fórmula 1 en relación al Superclásico de este domingo. Con sus declaraciones, demostró haber estado atento a los acontecimientos alrededor del partido.

Incluso, el sábado se refirió al partido: “Boca obvio, siempre, pero no quiero ser mufa así que no voy a hablar más de este tema. Solamente quiero ver el partido. Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien. Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo”.

Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1

Mientras Gasly sumó puntos para Alpine, Franco Colapinto terminó 15 y fue autocrítico: “Muy difícil”

Tras la disputa del Gran Premio de Brasil, solamente quedan tres fechas por delante en esta temporada 2025 de la Fórmula 1. La próxima parada será Las Vegas, dentro de dos semanas. Será el domingo 23 de noviembre a la 1 de la madrugada, hora argentina.

DATOS CLAVE

  • El piloto de F1 Franco Colapinto celebró el triunfo de Boca Juniors por 2-0 en su cuenta de Instagram.
  • Colapinto acababa de participar en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde finalizó en el puesto 15.
  • El piloto bromeó antes del Superclásico diciendo: “Si llegan a retrasar la carrera, yo me bajo” para ver a Boca.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

