Mientras Gasly sumó puntos para Alpine, Franco Colapinto terminó 15 y fue autocrítico: “Muy difícil”

Franco Colapinto logró terminar el Gran Premio de Brasil 2025 en el puesto 15, luego de largar desde el cajón 16 y tras pasar una parte de la carrera dentro del top ten. Pero fue más una circunstancia momentánea que una oportunidad de pelear por los puntos para el argentino.

“Hicimos una estrategia muy parecida a todos los demás, eso hizo que no tengamos oportunidad”, reconoció Colapinto en diálogo con la prensa internacional luego de la carrera. “Fui atrás de Fernando [Alonso] toda la carrera y era muy difícil de pasar“, agregó.

La autocrítica de Colapinto involucra al propio piloto y a la decisión estratégica de Alpine como escudería: “Hice lo mismo que hicieron todos y eso no te lleva a nada cuando largás de atrás“, señaló. Aunque hizo una aclaración: “Excepto que te llames Verstappen y ahí algo podés hacer, si no, no.”

Colapinto no se quedó conforme con el rendimiento del auto en Brasil, ni con la estrategia. (Getty)

Franco admitió que no se sintió cómodo con el A525 luego de la reestructuración del auto tras su fuerte accidente del sábado: “El ritmo no era malo, pero tampoco sentía que tenía buen grip o un buen balance. El auto iba bastante raro“, explicó. “Son cosas para ver después del finde, en la fábrica, pero no estaba contento con como iba el auto ni con el ritmo.”

En contraposición, su compañero de equipo tuvo un gran fin de semana y terminó en los puntos tanto el sábado en la carrera sprint como el domingo en el Gran Premio. Pierre Gasly sumó un punto en cada carrera para llegar a los 22 en el campeonato mundial. El francés suma la totalidad de los puntos de Alpine en la temporada 2025.

Publicidad

Publicidad

Franco Colapinto y sus declaraciones luego del GP de Brasil

Tweet placeholder

ver también Lando Norris dominó el GP de Brasil y sigue líder del Mundial: Franco Colapinto fue 15º

Franco Colapinto sobre el toque de Hamilton

En la segunda vuelta de carrera, Lewis Hamilton impactó de lleno en la parte trasera del auto de Franco Colapinto, lo cual le provocó la rotura del alerón delantero a la Ferrari, así como problemas de estabilidad en el suelo que, eventualmente, lo llevaron a abandonar.

Colapinto se refirió al toque de Hamilton desde atrás. (X/La Nación)

Publicidad

Publicidad

La dirección de carrera culpó al británico, que tuvo que cumplir una sanción de 10 segundos antes del abandono. Sin embargo, Colapinto desestimó lo sucedido: “Lo vi por el espejo, pero ni me di cuenta. Me tocó con el alerón y se le rompió el ala, [habrá sido] un error de cálculo”, comentó al respecto.

El foco de Franco ya está puesto en Las Vegas, una de las últimas tres carreras de la temporada: “Las Vegas fue un fin de semana en el que había andado rápido el año pasado, así que con ganas de ir ahí. Alpine había andado rápido también, ojalá tengamos un buen fin de semana allá”, sentenció.

En síntesis

Franco Colapinto finalizó el Gran Premio de Brasil 2025 en el puesto 15 , largando desde el cajón 16 .

finalizó el en el , largando desde el cajón . Franco Colapinto criticó la estrategia de Alpine, afirmando que “Hice lo mismo que hicieron todos y eso no te lleva a nada “.

criticó la estrategia de Alpine, afirmando que “Hice lo mismo que hicieron todos y “. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, sumó dos puntos en el fin de semana para un total de 22 en el campeonato.

Publicidad