La reacción de los hinchas de Boca al regreso de Miguel Russo a los entrenamientos: “Cuídenlo”

No fueron días fáciles para Miguel Ángel Russo. El DT de Boca estuvo internado algunos días en el Instituto Fleni de la Ciudad de Buenos Aires por una infección urinaria. El pasado viernes regresó a su casa, pero a los entrenamientos recién lo hizo el pasado jueves en La Bombonera. Afortunadamente su salud mejoró, pudo trabajar con el plantel y aspira a viajar a Rosario para dirigir al primer equipo ante Rosario Central el próximo domingo.

Para anunciar la vuelta de Miguel Ángel Russo, el club utilizó sus redes sociales. Allí se pudo observar al entrenador con el conjunto del Xeneize y una gran sonrisa en su cara. No quedan dudas que la felicidad del DT es estar trabajando, pese a que podría estar descansando junto a su familia ya que lo consiguió todo en el fútbol, pero su motor es estar en una cancha. La reacción de los hinchas en las redes fue de alegría por verlo de nuevo, aunque también muchos pedían que lo cuiden desde el club.

¿Viaja Russo a Rosario?

Boca todavía no informó si Miguel Ángel Russo viajará a Rosario para dirigir contra Central. Todo indica que dirá presente, siempre y cuando se sienta en condiciones de hacerlo. En caso de ir al Gigante de Arroyito, podría hacerlo el sábado junto a toda la delegación, aunque también existe la posibilidad que lo haga por sus propios medios el próximo domingo.

La probable formación de Boca para enfrentar a Rosario Central

Durante los días de ausencia de Miguel Ángel Russo, quien dirigió las prácticas de Boca fue Claudio Úbeda, integrante de su cuerpo técnico. Si bien todavía no está confirmado, se estima que el once para visitar a Rosario Central el próximo domingo desde las 17 horas es: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Boca necesita una victoria para acomodarse en las tablas

El duelo ante Rosario Central es importante por varias cuestiones. Los de Russo vienen de sumar tres victorias consecutivas y escalaron varios puestos en la tabla de la Zona A del Torneo Clausura, pero también en la tabla anual, la que da cupos a las copas internacionales de 2026. En el campeonato doméstico está tercero con 12 unidades en su grupo -a dos de Barracas, el líder- mientras que en la anual cuenta con 45 unidades y está a una de River.

Los hinchas reaccionaron al regreso de Russo a los entrenamientos

