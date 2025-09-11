Es tendencia:
La decisión final de Miguel Russo con Kevin Zenón en Boca tras la caída de su pase a Europa

El entrenador del Xeneize tomó una nueva postura luego de marginar al volante ofensivo por su pedido de migrar al viejo continente.

Por Agustín Vetere

Kevin Zenón, mediocampista de Boca.
© GettyKevin Zenón, mediocampista de Boca.

A pesar de la falta de competencia local por la Fecha FIFA, Boca Juniors no frenó con su trabajo. Tras dos semanas de preparación, el Xeneize afrontará este domingo un duelo clave ante Rosario Central en el marco de la octava jornada del Torneo Clausura.

En el entrenamiento de este jueves, Miguel Ángel Russo reapareció en el predio de Ezeiza luego de una internación por infección urinaria y el posterior reposo para el resguardo de su salud. Además, se espera que el DT viaje junto al plantel a Rosario.

Mientras el cuerpo técnico prepara al equipo para jugar ante el Canalla, resolvió otra situación importante. Es que Kevin Zenón, que supo tener un rol protagónico en el club de la Ribera, se encontraba apartado a la espera de una venta al exterior, sobre todo al viejo continente.

En ese contexto, llegaron varias ofertas a Brandsen 805 por el pase del exfutbolista de Unión. CSKA Moscú fue el club que más insistió por él, pero la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme rechazó la propuesta sobre el final del mercado ruso.

Tras conocerse que Zenón continuará en Boca al menos hasta el final del 2025, Tato Aguilera informó que la decisión de Russo es volver a tenerlo en cuenta, que “arranca de cero”, aunque deberá remar y volver a demostrar ante esta nueva oportunidad.

De esta manera, el volante ofensivo tiene en sus manos la posibilidad de volver a meterse en la rotación. Su último partido fue el 27 de julio en la derrota por 1-0 ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó. No fue convocado en los encuentros más recientes.

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

La drástica decisión que tomó Boca para evitar filtraciones del vestuario: “Chau”

Enzo Francescoli explicó el momento de Cavani en Boca y lo respaldó: “Me parece un pibe increíble”

agustín vetere
Agustín Vetere

