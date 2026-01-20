Las semanas que se pasó Boca negociando el arribo de Marino Hinestroza como primer refuerzo para el plantel que conduce Claudio Úbeda terminaron en decepción al enterarse que el extremo colombiano finalmente fue transferido a Vasco da Gama por un millón de dólares más de lo que habían ofertado hace ya tiempo por el 80 por ciento del pase perteneciente a Atlético Nacional.

El revés que expuso a la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme a los ojos de los hinchas se complementó con la negativa de San Lorenzo de trasferir a Alexis Cuello y Gastón Hernández, lo que a cinco días del estreno en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga recibiendo al Deportivo Riestra en La Bombonera encuentra al club sin fichajes cerca de concretarse.

Pero que Boca no haya tenido éxito con ninguna de sus gestiones en el mercado de pases no quiere decir que Claudio Úbeda no vaya a tener a disposición a nuevos futbolistas en el plantel profesional, porque se confirmó que tanto Iker Zufiaurre, que se destacó en la Reserva campeona el año pasado, como Marcelo Weigandt, a quien se estaba evaluando tras volver de su préstamo en Inter Miami, podrán ser elegibles por el DT.

El delantero de 20 años fue promovido por el propio entrenador por los faltantes en ofensiva, con Milton Giménez padeciendo una pubalgia, Edinson Cavani también descartado por problemas en su espalda y Miguel Merentiel como última baja a causa de una lesión muscular en el gemelo sufrida en el amistoso ante Olimpia.

Weigandt finalmente tendrá oportunidad de pelear por un lugar. (Getty).

En el caso de Weigandt, que venía entrenándose con aquellos futbolistas que al regresar de sus préstamos no estaban en los planes, Úbeda tomó la decisión de sumarlo a los entrenamientos con el plantel profesional a partir del miércoles, lo que también lo confirmaría entre los jugadores elegibles para el inicio de la temporada.

Publicidad

Publicidad

Boca busca la manera de extender el plazo para fichar

ver también Marino Hinestroza planta a Boca y será nuevo refuerzo de Vasco da Gama

Sin haber podido sumar ni un solo refuerzo al plantel que conduce Claudio Úbeda y más allá de la extensión dispuesta por AFA del mercado de pases hasta el lunes 27 de enero, Boca ya trabaja en la estrategia para prolongar todavía más ese plazo si sus gestiones continúan demorándose.

En el club saben que si ceden o venden a un futbolista al exterior, tendrán habilitado un cupo más para seguir incorporando. Según Planeta Boca Juniors, el club podría desprenderse de algún integrante del plantel en el mediano plazo para así tener más tiempo para reforzarse.

Data clave

Marino Hinestroza fue transferido a Vasco da Gama por un millón de dólares más que Boca.

fue transferido a Vasco da Gama por un millón de dólares más que Boca. Claudio Úbeda sumó a Marcelo Weigandt e Iker Zufiaurre al plantel profesional ante las bajas.

sumó a Marcelo Weigandt e Iker Zufiaurre al plantel profesional ante las bajas. El mercado de pases finaliza el 27 de enero tras la extensión dispuesta por AFA.

Publicidad