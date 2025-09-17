Es tendencia:
Las 5 decisiones que tomó Miguel Ángel Russo para enderezar el rumbo de Boca y dejar atrás el mal momento

El Xeneize dejó atrás la tormenta y lleva cuatro compromisos sin derrota bajo las órdenes del DT campeón de América.

Por Agustín Vetere

A pesar del turbulento inicio de semestre, Boca Juniors logró acomodarse en el Torneo Clausura y ya se encuentra en una buena posición para afrontar los octavos de final. En la misma línea, se ubica en la parte alta de la tabla anual y pelea por regresar a la Copa Libertadores.

Pero para vivir este momento, el Xeneize debió atravesar momentos de tormenta que incluyeron 12 partidos consecutivos sin victorias, la peor racha en la historia de la institución. Bajo las órdenes de Miguel Ángel Russo, el plantel encontró un mejor rendimiento y ahora lleva 5 sin perder, incluyendo 3 triunfos.

El DT de 69 años tomó un fierro caliente tras la salida de Fernando Gago y el interinato de Mariano Herrón. Para sumarle dificultad, debutó en el Mundial de Clubes y, luego de algunas determinaciones clave, logró enderezar el rumbo del club de la Ribera.

Las 5 decisiones que tomó Russo en Boca

  • En su arribo a la institución para su tercer ciclo allí, el entrenador se lo tomó con calma, sin tirar la casa por la ventana en el mercado de pases. Al Mundial de Clubes solamente llevó dos refuerzos: Malcom Braida y Marco Pellegrino. Se arregló con lo que tenía.
  • La incorporación de Pellegrino marcó su siguiente decisión. Es que, aunque Marcos Rojo viajó a Estados Unidos, ya tenía un pie afuera del club. La relación se rompió en el Mundial y lo invitó a buscar otro equipo. Ahora, el defensor central viste la camiseta de Racing.
  • En medio de la depuración del plantel, separó del día a día a tres jugadores: Cristian Lema, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi. Los hizo entrenar por separado e incluso utilizar otro vestuario. Dio una clara señal a su equipo y dividió a estos referentes que no impactaban en cancha.
  • Ante Huracán, en lo que fue la última derrota de Boca, Miguel Merentiel protagonizó un incómodo momento en el entretiempo que evidenció un cortocircuito entre el cuerpo técnico y los jugadores. Para evitar nuevos capítulos de este tipo, el DT tuvo una profunda charla con el plantel y, desde allí, no volvieron a caer.
  • El fichaje de Leandro Paredes aportó una gran frescura en el campo y su juego impacta directamente en los resultados del equipo. Su voz es la de un evidente líder del equipo, pero Russo decidió que Cavani continuara utilizando la cinta de capitán para evitar nuevos roces a pesar de que el campeón del mundo sea el máximo referente de la cancha.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante Rosario Central, el elenco de Russo regresará a La Bombonera para afrontar la novena jornada del Torneo Clausura. Será el domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15.

