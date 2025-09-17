Es tendencia:
Los 3 jugadores de Boca que podrían meterse en el XI para enfrentar a Central Córdoba

Miguel Ángel Russo tiene dudas en la mitad de cancha y podría meter tres cambios respecto al equipo que empató con Rosario Central.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors. (@BocaJrsOficial)
Boca continúa con los entrenamientos de cara al partido contra Central Córdoba en La Bombonera por la fecha 9 del Torneo Clausura y es por eso que el entrenador Miguel Ángel Russo piensa en cambios en el equipo titular que empató contra Rosario Central en condición de visitante.

De cara a la práctica de este miércoles, el DT del Xeneize pensó tres cambios en el XI inicial. Uno de ellos fue por la recuperación de un futbolista, mientras que los otros dos fueron variantes por cuestiones tácticas, ya que también se modificaría el esquema al sacar al doble nueve. 

La primera variante será en el arco. Tras recuperarse de un desgarro que sufrió ante Aldosivi, Agustín Marchesín ya está en condiciones de volver a la titularidad, por lo que en la práctica ingresó en lugar de Leandro Brey, quien volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Por otro lado, las otras modificaciones estarán en la mitad de cancha, con un cambio de esquema incluido. Quien tiene chances de ingresar es Williams Alarcón, a quien el CT de Russo lo ve con un buen rendimiento y que podría ingresar en lugar de Carlos Palacios, con quien hablaron luego de su cruce con Úbeda en Rosario. 

Finalmente, Alan Velasco tiene chances de meterse en el XI. Para esto, Russo cambiaría el sistema táctico, debido a que hay dos futbolistas con chances de salir, como lo son Braian Aguirre y Miguel Merentiel. En caso de que salga uno de estos futbolistas, Cavani quedará como única referencia de área.

El posible equipo de Boca para enfrentar a Central Córdoba

El equipo que podría jugar contra el Ferroviario es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco o Braian Aguirre, Miguel Merentiel o Alan Velasco y Edinson Cavani.

