Luego del reproche de Palacios, Russo tomó una decisión con el plantel de Boca para evitar conflictos internos

En el empate 1 a 1 contra Rosario Central, el cuerpo técnico de Boca, con Miguel Ángel Russo a la cabeza, vivió un momento incómodo debido a que en el segundo tiempo, luego de ser reemplazado por Alan Velasco, el mediocampista ofensivo Carlos Palacios le recriminó su salida a Claudio Úbeda.

Este accionar del volante chileno no le gustó a Russo y su equipo de trabajo. Es por eso que si bien no lo van a sancionar deportivamente a pesar de su historial de polémicas, tomaron una decisión al respecto para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en medio de un partido.

Según lo informado por el periodista de TyC Sports, Ezequiel Sosa, Russo hablará con todos los jugadores en uno de los entrenamientos de esta semana, y allí les planteará su molestia, ya que si bien no le parece mal que se enojen cuando salen, no quiere que lo hagan frente a las cámaras.

“La charla será con todo el plantel. Lo primero que hizo saber es que será en la semana, por esa cuestión que se viene repitiendo en algunos cambios y que Russo no quiere más“, inició la fuente citada anteriormente para explicar la idea del entrenador de Boca.

“En el afán de que esto no se vuelva a repetir, Russo va a bajar una línea diciendo ‘muchachos, acá lo que molesta no es la bronca, no es que se enojen y hasta es entendible, pero públicamente no’. Me parece que eso va a ocurrir esta semana”, agregó.

Cavani y Palacios, los jugadores que recriminaron sus salidas

Si bien Palacios fue noticia por recriminarle el cambio a Úbeda tras ser reemplazado en el segundo tiempo del empate ante Rosario Central, no es la primera vez que un futbolista de Boca hace lo mismo con el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo.

En la victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 0, Edinson Cavani salió en el segundo tiempo y cuando se dirigió al banco de suplentes saludó a Úbeda y allí le mostró su descontento con la salida. “¿Qué pasa? ¿Por qué me sacaron a mí?“, le dijo el uruguayo al asistente técnico de Russo adelante de las cámaras de la transmisión oficial.

