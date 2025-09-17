Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Luego del reproche de Palacios, Russo tomó una decisión con el plantel de Boca para evitar conflictos internos

El entrenador se molestó por la actitud del mediocampista ofensivo y es por eso que tendrá una charla con sus jugadores para bajar línea.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de Boca.
Miguel Ángel Russo en el entrenamiento de Boca.

En el empate 1 a 1 contra Rosario Central, el cuerpo técnico de Boca, con Miguel Ángel Russo a la cabeza, vivió un momento incómodo debido a que en el segundo tiempo, luego de ser reemplazado por Alan Velasco, el mediocampista ofensivo Carlos Palacios le recriminó su salida a Claudio Úbeda.

Este accionar del volante chileno no le gustó a Russo y su equipo de trabajo. Es por eso que si bien no lo van a sancionar deportivamente a pesar de su historial de polémicas, tomaron una decisión al respecto para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en medio de un partido.

Según lo informado por el periodista de TyC Sports, Ezequiel Sosa, Russo hablará con todos los jugadores en uno de los entrenamientos de esta semana, y allí les planteará su molestia, ya que si bien no le parece mal que se enojen cuando salen, no quiere que lo hagan frente a las cámaras.

La charla será con todo el plantel. Lo primero que hizo saber es que será en la semana, por esa cuestión que se viene repitiendo en algunos cambios y que Russo no quiere más“, inició la fuente citada anteriormente para explicar la idea del entrenador de Boca.

“En el afán de que esto no se vuelva a repetir, Russo va a bajar una línea diciendo ‘muchachos, acá lo que molesta no es la bronca, no es que se enojen y hasta es entendible, pero públicamente no’. Me parece que eso va a ocurrir esta semana”, agregó. 

Cavani y Palacios, los jugadores que recriminaron sus salidas

Si bien Palacios fue noticia por recriminarle el cambio a Úbeda tras ser reemplazado en el segundo tiempo del empate ante Rosario Central, no es la primera vez que un futbolista de Boca hace lo mismo con el ayudante de campo de Miguel Ángel Russo. 

Publicidad

En la victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 0, Edinson Cavani salió en el segundo tiempo y cuando se dirigió al banco de suplentes saludó a Úbeda y allí le mostró su descontento con la salida. “¿Qué pasa? ¿Por qué me sacaron a mí?“, le dijo el uruguayo al asistente técnico de Russo adelante de las cámaras de la transmisión oficial.

La decisión final de Juan Román Riquelme con el reemplazante del Consejo de Fútbol en Boca

ver también

La decisión final de Juan Román Riquelme con el reemplazante del Consejo de Fútbol en Boca

Tras el cruce entre Palacios y Úbeda, los hinchas de Boca tomaron partido: “Tiene que agradecer que lo ponen”

ver también

Tras el cruce entre Palacios y Úbeda, los hinchas de Boca tomaron partido: “Tiene que agradecer que lo ponen”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: la previa
River Plate

River vs. Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores: la previa

En la previa del GP de Azerbaiyán, Colapinto sacó chapa de su P8 en Williams y lanzó un mensaje a Alpine: "Entre los mejores"
FÓRMULA 1

En la previa del GP de Azerbaiyán, Colapinto sacó chapa de su P8 en Williams y lanzó un mensaje a Alpine: "Entre los mejores"

Mascherano le reclamó a Beckham por la falta de refuerzos en Inter Miami: “Estamos cortos, me gustaría tener más recursos”
MLS

Mascherano le reclamó a Beckham por la falta de refuerzos en Inter Miami: “Estamos cortos, me gustaría tener más recursos”

Pity Martínez: nueva lesión, un mes parado y un 2025 con números preocupantes
River Plate

Pity Martínez: nueva lesión, un mes parado y un 2025 con números preocupantes

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo