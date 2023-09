Las noticias de Boca hoy: campeón en el Sub 20 y la previa contra Almagro

Boca venció a AZ Alkmaar por penales y se consagró campeón de la Intercontinental Sub 20. Además, desde Almagro hablaron en la previa del duelo por Copa Argentina. Acá, las novedades más importantes de las últimas 24 horas.

Boca campeón de la Intercontinental Sub 20

En La Bombonera que estaba repleta, Boca, campeón de la Copa Libertadores Sub 20, recibía a AZ Alkmaar de Países Bajos, campeón de la Champions League Sub 20, para disputar a partido único la Copa Intercontinental Sub 20, en la segunda edición de este trofeo.

Con toda la gente a su favor, el Xeneize se hizo fuerte desde el primer minuto, yendo en búsqueda del primer tanto para sumar confianza, pero no logró lastimar al arco defendido por Owusu-Oduro, y con el correr de los minutos, la visita se empezó a plantar mejor en la cancha, pegando en el momento justo.

Briasco sumó minutos con la Selección Armenia

Boca afrontará su partido de Copa Argentina con varias ausencias por diferentes motivos. Algunos se fueron a jugar Eliminatorias con sus respectivas selecciones, otros fueron convocados a la Sub 23 de Javier Mascherano y el resto se encuentra lesionado o con alguna molestia. Por eso, Jorge Almirón no tiene a todos sus hombres a disposición.

Más allá de estas bajas (esperadas, en su gran mayoría), en el Xeneize quedaron sorprendidos con la situación de un jugador en particular: Norberto Briasco. El futbolista pasó de pertenecer a la lista de lesionados a sumar minutos en las Eliminatorias de la UEFA, en el partido de su Armenia ante Turquía.

Desde Almagro hablaron en la previa del partido por Copa Argentina

La Copa Argentina está llena de batacazos y Almagro suena con darlo (otra vez) contra Boca. El equipo de la Primera Nacional se medirá este domingo con el semifinalista de América y Cristian Aracena, su arquero, habló en la previa con Mundo Boca Radio.

“Estos partidos nos da una vidriera diferente y genera ese cambio de chip rápido. En lo personal nos quita responsabilidad pero somos conscientes que no se nos vienen dando resultados en el torneo y esperamos hacerlo bien”, declaró el arquero.

El DT de AZ Alkmaar elogió a la hinchada de Boca

Tras empatar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios, con Díaz Robles como figura, Boca venció 4 a 1 en la tanda de penales a AZ Alkmaar, logrando así consagrarse campeón por primera vez en su historia de la Copa Intercontinental Sub 20.

Una vez finalizado el encuentro, Jan Sierksma, entrenador del equipo neerlandés, atendió a los medios presentes en conferencia de prensa, en la que analizó el rendimiento de sus dirigidos, así como también se refirió, sorprendido con la hinchada de Boca.