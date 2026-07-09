Diego Latorre se enojó por el debate entre Messi y Cristiano Ronaldo por el mejor de la historia: “Se dicen pavadas”

No caben dudas de que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo marcaron un antes y un después en el deporte y son considerados dos de los mejores futbolistas de tododos los tiempos. Debido a ese inmenso debate entre los fanáticos, Diego Latorre se encargó de expresar su opinión al respecto pero de forma tan contundente que generó polémica entre los aficionados.

Diego Latorre en ESPN.

No solo son de los jugadores con más títulos a nivel colectivo, sino que son los máximos ganadores del Balón de Oro y, por si todavía quedaba algún ítem pendiente en sus brillantes carreras, luchan por llegar a los 1.000 goles por primera vez en la historia. Y en medio de la Copa del Mundo 2026, Gambeta analizó a ambos cracks y no titubeó con su descargo.

Lo cierto es que, en su discurso por el mejor de la historia, Latorre fue tajante. “Hay mucha sobreactuación“, sentenció Diego en primera instancia. Pocos segundos más tarde, continuó con su relato. “Todos en el fondo saben que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, hasta los que dicen lo contrario“, aseguró el ahora comentarista deportivo principalmente en partidos de fútbol.

Lionel Messi en el Mundial 2026 con Argentina. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Lo que pasa es que, a veces, ponerte en la vereda de enfrente hace que vos sobresalgas, que tengas algo diferente que decir“, afirmó el reconocido ex futbolista que desde hace años trabaja en la señal de ESPN, tal como en la actualidad cubriendo el Mundial 2026 en Norteamérica.

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Por otro lado, Gambeta explicó por qué algunos prefieren al portugués. “Se dicen pavadas, se busca el impacto“, deslizó como argumento. “Incluso los españoles de Madrid saben que Messi es mejor que Cristiano Ronaldo, lo saben. Y si no lo saben, no se pueden dedicar al periodismo deportivo“, completó en su narración, haciendo hincapié en las diversas opiniones.

Cristiano Ronaldo con su quinta UEFA Champions League. (Getty Images)

A su vez, también habló de sus compatriotas. “Incluso hay colegas argentinos que admiran a Cristiano Ronaldo por encima de Messi, yo no lo puedo creer… pero ellos saben que Messi es mejor“, manifestó Latorre sin titubear. Sin embargo, antes de cerrar su idea, soltó: “Pero buscan impacto, como pueden tener más likes desde el odio. Es triste, son actores“.