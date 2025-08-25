Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Lo copian en todo el mundo: un equipo de Sudáfrica presentó una camiseta idéntica a la de Boca

Cape Town, equipo sudafricano, lanzó la edición 2025/2026 de su indumentaria con un diseño muy similar a la camiseta xeneize.

Por Germán Carrara

Cape Town FC, equipo sudafricano, pareció inspirarse en Boca para confeccionar su camiseta para la temporada 2025/2026.
Cape Town FC, equipo sudafricano, pareció inspirarse en Boca para confeccionar su camiseta para la temporada 2025/2026.

Seguramente al equipo sudafricano Cape Town FC le caerán pedidos desde la Argentina y otras partes del mundo. Es que la nueva edición de su camiseta es muy parecida a la de Boca. Es decir, toda amarilla con la tradicional franja amarilla en el medio.

En el anuncio, que el club realizó en las últimas horas en sus cuentas de las distintas plataformas de redes sociales, se ve a parte de los integrantes del plantel posando con la prenda que lucirán en la National First Division, la primera división del campeonato de fútbol del país africano.

Y apenas realizaron el posteo con la vestimenta (que es fabricada por una reconocida firma inglesa), ya le empezaron a caer comentarios de hinchas de Boca interesados por obtener este diseño tan particular que lo relaciona, indefectiblemente, con la institución argentina. ”¿Dónde la compramos?”, escribió uno de los usuarios argentinos.

Lo cierto es que, de esta forma, el Cape Town FC de Sudáfrica se suma al AFC Wimbledon de Inglaterra, al Cambuur Leeuwarden de Países Bajos, Llantwit Major de Gales e incluso el Genoa de Italia (que hace unos meses lanzó una edición especial en honor a Boca), entre los que comparten los colores en el mismo orden que el Xeneize.

Tweet placeholder

Cape Town FC va camino a sus 10 años de vida

Cape Town FC fue fundado el 29 de junio de 2016 en Ciudad del Cabo, por exfutbolistas sudafricanos y por el empresario John Comitis. Ese mismo año ganó la Copa de la Liga de Sudáfrica, hasta entonces, su único título. En el presente participa de la primera división del fútbol del país.

Publicidad

Por cierto, debutó en el certamen de la temporada 2025/2026 con un empate 0 a 0 ante Venda, en el recinto en el actúa como local, el Estadio Athlone, con capacidad para 34 mil personas y que fue construido en 1972.

La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Banfield

ver también

La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Banfield

Leandro Paredes solo necesitó cuatro palabras para hablar de Edinson Cavani tras su vuelta al gol en Boca

ver también

Leandro Paredes solo necesitó cuatro palabras para hablar de Edinson Cavani tras su vuelta al gol en Boca

germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Jugador x Jugador de River vs. San Lorenzo
River Plate

Jugador x Jugador de River vs. San Lorenzo

Merentiel salió a jugar el segundo tiempo pero Russo lo reemplazó y el uruguayo se enojó
Boca Juniors

Merentiel salió a jugar el segundo tiempo pero Russo lo reemplazó y el uruguayo se enojó

En el regreso de Quintero, River empató 0-0 ante San Lorenzo
River Plate

En el regreso de Quintero, River empató 0-0 ante San Lorenzo

Pronósticos Newcastle vs Liverpool: Los Reds van por un nuevo triunfo
Apuestas

Pronósticos Newcastle vs Liverpool: Los Reds van por un nuevo triunfo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo