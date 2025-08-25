Lo copian en todo el mundo: un equipo de Sudáfrica presentó una camiseta idéntica a la de Boca

Seguramente al equipo sudafricano Cape Town FC le caerán pedidos desde la Argentina y otras partes del mundo. Es que la nueva edición de su camiseta es muy parecida a la de Boca. Es decir, toda amarilla con la tradicional franja amarilla en el medio.

En el anuncio, que el club realizó en las últimas horas en sus cuentas de las distintas plataformas de redes sociales, se ve a parte de los integrantes del plantel posando con la prenda que lucirán en la National First Division, la primera división del campeonato de fútbol del país africano.

Y apenas realizaron el posteo con la vestimenta (que es fabricada por una reconocida firma inglesa), ya le empezaron a caer comentarios de hinchas de Boca interesados por obtener este diseño tan particular que lo relaciona, indefectiblemente, con la institución argentina. ”¿Dónde la compramos?”, escribió uno de los usuarios argentinos.

Lo cierto es que, de esta forma, el Cape Town FC de Sudáfrica se suma al AFC Wimbledon de Inglaterra, al Cambuur Leeuwarden de Países Bajos, Llantwit Major de Gales e incluso el Genoa de Italia (que hace unos meses lanzó una edición especial en honor a Boca), entre los que comparten los colores en el mismo orden que el Xeneize.

Cape Town FC va camino a sus 10 años de vida

Cape Town FC fue fundado el 29 de junio de 2016 en Ciudad del Cabo, por exfutbolistas sudafricanos y por el empresario John Comitis. Ese mismo año ganó la Copa de la Liga de Sudáfrica, hasta entonces, su único título. En el presente participa de la primera división del fútbol del país.

Por cierto, debutó en el certamen de la temporada 2025/2026 con un empate 0 a 0 ante Venda, en el recinto en el actúa como local, el Estadio Athlone, con capacidad para 34 mil personas y que fue construido en 1972.

