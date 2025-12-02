Es tendencia:
El guiño de Gianluca Prestianni a River

El futbolista del Benfica envió una señal con la que dejó claro que le interesa convertirse en refuerzo del Millonario.

Por Germán Carrara

Gianluca Prestianni likeó un comentario en Instagram que hacía referencia a su posible llegada a River.
El año de River estuvo cargado de frustraciones. En el ámbito local fue eliminado por Platense en los Cuartos de Final del Torneo Apertura, cayó con Racing en los Octavos de Final del Clausura e Independiente Rivadavia de Mendoza lo desplazó de la Copa Argentina en la Semifinal. Y en el plano internacional, se quedó afuera del Mundial de Clubes en Fase de Grupos y en la Copa Libertadores avanzó hasta los Cuartos de Final, instancia en la que se topó al Palmeiras, equipo que terminó siendo subcampeón.

A raíz de este saldo altamente negativo -que incluso puso en tela de juicio el trabajo de Marcelo Gallardo-, la dirigencia del Millonario, con clara anuencia del Muñeco, empezó con un importante recambio del plantel. Los primeros ejecutados fueron: Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Federico Gattoni.

Y el siguiente paso será incorporar futbolistas que estén a la altura, todo en pos de equilibrar en 2026 todas las pérdidas ocasionadas durante 2025. En ese sentido, uno de los apuntados como prioridad es Gianluca Prestianni, actualmente en el Benfica y que fue de lo más destacado de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile (de hecho, por su rendimiento, se ganó ser citado por Lionel Scaloni en la convocatoria de noviembre).

Hasta entonces, solo se hablaba de negociaciones que estaría manteniendo la directiva a cargo de Stefano Di Carlo con sus pares del club portugués y con el representante del protagonista. Sin embargo, en las últimas horas se añadió un condimento extra que, si bien se puede considerar sutil, es lo suficientemente contundente para cargar de ilusión a los hinchas de River.

La publicación de Gianluca Prestianni.

Resulta que el ex Vélez publicó en su cuenta de Instagram una foto con Nicolás Otamendi, compañero suyo en Benfica. Enseguida, el posteo se llenó de comentarios haciendo referencia a su posible arribo al Estadio Monumental. Entre ellos, uno que decía ”vos vas a venir a River”, a lo que Gianluca Prestianni reaccionó con un like.

El contrato de Gianluca Prestianni con el Benfica

Gianluca Prestianni llegó al Benfica en enero del 2024 procedente de Vélez Sarsfield. Ya en ese entonces firmó un contrato hasta el 30 de junio del 2029, con una cláusula de rescisión, conforme a Transfermarkt, de 8 millones de euros.

En síntesis

  • El futbolista del Benfica, Gianluca Prestianni, reaccionó con un “like” a un comentario que lo vincula a River.
  • River Plate busca refuerzos tras ser eliminado en Cuartos de Final del Apertura y Octavos del Clausura en el ámbito local.
  • Marcelo Gallardo y la dirigencia ejecutaron un recambio que incluyó a Enzo Pérez y Gonzalo Martínez.
germán carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Banco a los hinchas de River que no quieren que Boca sea campeón, incluso quedándose afuera de la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

